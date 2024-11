Ένα videogame κατά της μεγαλύτερης σύγχρονης απειλής για την παγκόσμια υγεία

Η μικροβιακή αντοχή θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια υγεία της εποχής μας, σκοτώνοντας 10 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως έως το 2050 (περισσότερους από ασθένειες όπως ο καρκίνος) και να οδηγήσει έως και 24 εκατομμύρια περισσότερους στην ακραία φτώχεια.

Είναι ένας από τους μεγαλύτερους «δολοφόνους» παγκοσμίως, με έναν θάνατο να καταγράφεται κάθε 6 δευτερόλεπτα. Ήδη, το 2024, έχουν χαθεί λόγω της μικροβιακής αντοχής 4.258.134 ζωές.

Η υγεία των μελλοντικών γενεών εξαρτάται από τους νέους του σήμερα, γι’ αυτό και η ΕΕ έχει δεσμευτεί να τους εξοπλίσει με τη γνώση, την κατανόηση και τα εργαλεία για να δράσουν και να αντιδράσουν. Με «όχημα» την πρωτότυπη εκστρατεία «Beat the Bug», η οποία απευθύνεται σε νέους, γονείς και εκπαιδευτικούς, στοχεύει να δημιουργήσει μια πιο υγιή, πιο συνειδητοποιημένη και πιο συνεργατική κοινωνία, μετριάζοντας τον αντίκτυπο της μικροβιακής αντοχής. Μέσα από οδηγούς διδασκαλίας έως διαδραστικό διδακτικό υλικό, επιχειρεί να εφοδιάσει με γνώσεις και εργαλεία για την προστασία της οικογένειας, των μαθητών και της κοινότητάς.

Στον πυρήνα αυτής της εκστρατείας βρίσκεται το διαδραστικό βιντεοπαιχνίδι «Only Up: Beat the Bug». Οι παίκτες γίνονται υπερήρωες με αποστολή τους τη διάσωση της ανθρωπότητας, περιηγούμενοι μέσα από τα κύρια όργανα και τις λειτουργίες τους για να αποτρέψουν τις λοιμώξεις από υπερβακτήρια.

Τα εκπαιδευτικά υλικά και το παιχνίδι πάνε χέρι-χέρι, ενισχύοντας τα βασικά μηνύματα σχετικά με την πρόληψη της μικροβιακής αντοχής, όπως η υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών, η υγιεινή και η διασύνδεση της ανθρώπινης, ζωικής και περιβαλλοντικής υγείας.

Μέσα από το Only Up: Beat the Bug, η ΕΕ καλεί τους νέους παίκτες να σώσουν την ανθρωπότητα από τα μικρόβια που «ξεφεύγουν» από τα αντιβιοτικά. Τους προκαλεί να ανεβάσουν τα επίπεδα του ανθρώπινου οργανισμού και να νικήσουν τα μικρόβια που θέτουν σε κίνδυνο τη μακροζωία και την ποιότητα ζωής. Τους εξοικειώνει με τη βιολογία και τη φυσιολογία της ασθένειας, την ιατρική και την αντίσταση και τους εμπνέει να μεταφέρουν το μήνυμα: «Δεν θα νικηθούμε».

Η εκστρατεία Beat the Bug παρέχει επίσης πόρους​ για να ενδυναμώσει τις κοινότητες και τα ιδρύματα να αντιμετωπίσουν την αντίσταση, υποστηρίζοντας την υπεύθυνη χρήση αντιβιοτικών.

Μπορείτε να βρείτε το παιχνίδι εδώ:

Στο επίκεντρο η Ελλάδα

Η καμπάνια εστιάζει στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Ισπανία, και τη Βουλγαρία, όπου παρατηρείται στατιστικά σημαντική αυξητική τάση προς χρήση ευρέως φάσματος αντιβιοτικών, για την περίοδο 2019-2023.

Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτήρησης Κατανάλωσης Αντιβιοτικών (ESAC-Net) για το 2023, η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη στην ΕΕ/ΕΟΧ ως προς την κατανάλωση αντιβιοτικών, με συνολική κατανάλωση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα) 28,5 ημερήσιων δόσεων ανά 1.000 κατοίκους την ημέρα, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (20 ημερήσιες δόσεις) και υπερτριπλάσια (3,24 φορές) από την Ολλανδία, που έχει βρίσκεται στην τελευταία θέση (8,8 ημερήσιες δόσεις).

Το σοβαρό ζήτημα της μικροβιακής αντοχής, που θεωρείται μία από τις κύριες απειλές για τη δημόσια υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλυσε σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), που έλαβε χώρα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Πνευμονίας, η Υπεύθυνη της Ομάδας Λοιμώξεων Αναπνευστικού Συστήματος της ΕΠΕ, Πνευμονολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια της 5ης Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» Αδαμαντία Λιαπίκου.

«Σύμφωνα με στοιχεία του 2020 για την ΕΕ/ΕΟΧ, οι λοιμώξεις από μικρόβια ανθεκτικά σε αντιβιοτικά ευθύνονται για περισσότερους από 35.000 θανάτους συνανθρώπων μας, ενώ για τα - ήδη επιβαρυμένα- συστήματα υγειονομικής περίθαλψης το επιπλέον ετήσιο κόστος της ανέρχεται στα 1,1 δισ. ευρώ», ανέφερε μεταξύ άλλων η κα. Λιαπίκου.

Όπως η ίδια επεσήμανε η Ελλάδα είναι πρώτη σε θνησιμότητα στην ΕΕ/ΕΟΧ, ενώ ακολουθεί η Ιταλία και η Ρουμανία.

«Η ακατάλληλη και υπερβολική χρήση αντιβιοτικών, καθώς και ο κακός έλεγχος των λοιμώξεων, επιταχύνουν το πρόβλημα και για το λόγο αυτό, η επιστημονική κοινότητα συστήνει καλύτερη επιτήρηση της μικροβιακής αντοχής και της κατανάλωσης αντιμικροβιακών ουσιών σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων και των εγκαταστάσεων μακροχρόνιας περίθαλψης. Και πρόσθεσε:

«Έχει, δε, θεσπιστεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων σχετική Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιοτικά στις 18 Νοεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί στην πράξη η εφαρμογή ορθών μέτρων πρόληψης, όπως ο εμβολιασμός, και ελέγχου των λοιμώξεων, όπως η υγιεινή των χεριών, προφυλάξεις επαφής, απομόνωση των ασθενών και σωστός καθαρισμός».