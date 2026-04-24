Ένας νεκρός από λεπτοσπείρωση στη Ζάκυνθο: Ακόμη δύο κρούσματα σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ενημερώνει ότι καταγράφηκαν 3 κρούσματα λεπτοσπείρωσης κατά τον μήνα Απρίλιο στη Ζάκυνθο. Ένας εκ των ασθενών δεν τα κατάφερε και κατέληξε μετά από νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση οι άλλοι δύο ασθενείς είναι ένα 21χρονο αγόρι και ένα αγόρι 34 ετών οι οποίοι επίσης διαγνώστηκαν με τη νόσο. Ο πρώτος έχει ήδη ιαθεί και ο δεύτερος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο ΓΝ Ζακύνθου. Επισημαίνεται ότι τα τρία κρούσματα δεν έχουν άμεση επιδημιολογική σύνδεση καθώς είναι από διαφορετικές περιοχές της Ζακύνθου με αποστάσεις μεταξύ τους που κυμαίνονται από 1,5 έως 5 χιλιόμετρα, δεν πρόκειται για συγγενείς, ούτε έχουν κοινό εργασιακό περιβάλλον.

Η Ζάκυνθος, λόγω των ιδιαίτερων γεωγραφικών και περιβαλλοντικών συνθηκών της, παρουσιάζει διαχρονικά αυξημένη συχνότητα κρουσμάτων λεπτοσπείρωσης. Με την κακοκαιρία των τελευταίων ημερών του Μαρτίου καταγράφηκαν καιρικά φαινόμενα που ευνοούν την ανάπτυξη και τη διασπορά της νόσου. Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, πρόκειται να πάει στη Ζάκυνθο μετά τα συμβάντα, για την ευρύτερη ενημέρωση των κατοίκων.