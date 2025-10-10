Μενού

ΕΟΦ: 224 φάρμακα σε έλλειψη – Σταθερά υψηλή η πίεση στην αγορά

Παρά τις προσπάθειες βελτίωσης, εκατοντάδες σκευάσματα εξακολουθούν να λείπουν από φαρμακεία και νοσοκομεία.

Παρά τη συγκρατημένη βελτίωση που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο, η αγορά φαρμάκων εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα επάρκειας, με εκατοντάδες σκευάσματα να παραμένουν σε έλλειψη.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), 224 φαρμακευτικά προϊόντα βρίσκονται σε προσωρινή έλλειψη ή κυκλοφορούν με περιορισμούς.

Παράλληλα, 18 ακόμη φάρμακα έχουν ενταχθεί στην κατηγορία της μόνιμης ή έκτακτης κάλυψης, γεγονός που σημαίνει ότι είτε αποσύρονται σταδιακά είτε διατίθενται μόνο υπό ειδικές συνθήκες.

Αναλυτικότερα:

  • 33 από τα σκευάσματα που βρίσκονται σε έλλειψη είναι νοσοκομειακά.

  • 7 ανήκουν στην κατηγορία των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ).

  • 3 είναι εμβόλια.

  • 1 αφορά σκιαγραφικό σκεύασμα.

Από τα 18 φάρμακα που έχουν χαρακτηριστεί ως μόνιμα ή έκτακτα σε έλλειψη, το 1 είναι αποκλειστικά νοσοκομειακό.

