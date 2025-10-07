ΕΟΦ: Προειδοποιεί για επικίνδυνο συμπλήρωμα διατροφής που διακινείται στο Διαδίκτυο

Ο ΕΟΦ, κατόπιν ενημέρωσης από τις αρχές της Γερμανίας, προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση του προϊόντος FAT KILLER capsules.
Το ανωτέρω σκεύασμα προωθείται ως συμπλήρωμα διατροφής και είναι πιθανόν να έχει διακινηθεί και στη χώρα μας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν, το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές ουσίες σιβουτραμίνη (sibutramine) και φαινολοφθαλεΐνη (phenolophthalein), οι οποίες δεν αναγράφονται στην επισήμανσή του και η παρουσία των οποίων το καθιστά μη εγκεκριμένο φάρμακο, καθιστώντας τη χρήση του δυνητικά επικίνδυνη για την υγεία.
Η σιβουτραμίνη αποσύρθηκε τον Ιανουάριο του 2010 από τις ευρωπαϊκές χώρες λόγω αρνητικού προφίλ ασφάλειας και ανακλήθηκαν οι άδειες κυκλοφορίας των φαρμάκων με αυτή τη δραστική, ενώ η φαινολοφθαλεΐνη είναι γνωστή για την καθαρτική της δράση.
Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους το εν λόγω προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν.
Υπενθυμίζεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από αναξιόπιστα σημεία διάθεσης, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.
