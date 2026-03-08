Έρευνα-σοκ στην ΕΕ: 1 στις 3 γυναίκες έχει υποστεί συστηματική σεξουαλική ή σωματική κακοποίηση

Κόλαφος για την προστασία των γυναικών και την ισότητα των δύο φύλων είναι μία νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μεγάλο δείγμα που ξεπερνά τις 110.000 συμμετέχουσες, η οποία δείχνει ότι μία στις τρεις γυναίκες στην Ευρώπη έχει υποστεί συστηματικά σωματική ή και σεξουαλική κακοποίηση, βιώνοντας τη βία στην καθημερινότητα της. Πολύ υψηλά είναι και τα ποσοστά της επαγγελματικής και της διαδικτυακής παρενόχλησης, με σχεδόν μια στις δύο γυναίκες νεαρής ηλικίας να έχουν πέσει θύμα τέτοιων συμπεριφορών.

Η έρευνα ξεκίνησε μέσα στα χρόνια της πανδημίας τον Σεπτέμβριο του 2020 κι ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2024, καθώς εκείνα τα χρόνια καταγράφηκε έξαρση της ενδοοικογενειακής βίας. Πρόκειται για ένα διεθνές φαινόμενο που αποδόθηκε κυρίως στους εγκλεισμούς κατά την διάρκεια της καραντίνας. Στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου συμμετείχαν με συνεντεύξεις διά ζώσης ή με βιντεοκλήση 114.000 γυναίκες, τα ευρήματα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά και φανερώνουν πως μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί σωματική και σεξουαλική βία, ενώ το ίδιο ποσοστό καταγράφεται και στην ψυχολογική βία, με μία στις τρεις γυναίκες να έχει υποστεί ψυχολογική βία από τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με την έρευνα, μία στις πέντε γυναίκες έχει υποστεί οικονομική βία. Αυτό σημαίνει ότι ο σύντροφος ή ο σύζυγος της, της ασκεί οικονομικούς περιορισμούς, προκειμένου να μην έχει αυτονομία, ενώ το 6,9 % των γυναικών έχει πέσει θύμα βιασμού από τον σύντροφό της.

Διαβάστε ακόμα: Ένα βάρβαρο έθιμο εξακολουθεί να απειλεί 4,5 εκατ. κορίτσια παγκοσμίως

Το 86% των θυμάτων κακοποίησης δεν το καταγγέλλουν στις Αρχές

Ένα από τα πιο ανησυχητικά ευρήματα είναι πως στην Ευρωπαΐκή Ένωση, το 86% των γυναικών που έχουν πέσει θύμα οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης δεν το καταγγέλλει στις Αρχές και αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το αν τελικά οι υπάρχουσες δομές προστασίας και το νομικό πλαίσιο αρκούν για να προστατεύσουν τις γυναίκες θύματα βίας. Οι συμμετέχουσες στις συνεντεύξεις τους, δήλωσαν ότι φοβόντουσαν να το καταγγείλουν, δεν είχαν πού να πάνε, επειδή είχαν μαζί τους τα παιδιά τους βίωναν ακόμα μεγαλύτερο φόβο και ανασφάλεια για το πού θα βρουν καταφύγιο και πώς θα κάνουν ένα νέο ξεκίνημα, ενώ αρκετές είπαν ότι δεν είχαν εμπιστοσύνη στις αστυνομικές αρχές-κάτι που γεννά σημαντικούς προβληματισμούς.

Αυστηρό το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Νομικό πλαίσιο για την προστασία των γυναικών έναντι της βίας υπάρχει σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί και αυστηροποιηθεί πολύ, με νομοθετικές ρυθμίσεις. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, πως μία τόσο μεγάλη σε έκταση έρευνα διαπιστώνει ότι οι γυναίκες που ζουν στην πολιτισμένη Ευρώπη δεν εμπιστεύονται τις Αρχές και φοβούνται να καταγγείλουν πως έχουν πέσει θύμα βίας.

Σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία υφίσταται το 41,6% των νέων γυναικών

Η έρευνα επιπλέον δείχνει ότι το 9,5% των γυναικών που υπέστησαν κακοποίηση έφεραν πολύ σοβαρά τραύματα στο σώμα τους, ενώ το 9,6% παρουσίασαν άγχος και κατάθλιψη και υπέφεραν για καιρό. Επιπλέον, το 7,6% των γυναικών θυμάτων κακοποίησης χρειάστηκαν να πάρουν άδεια από την δουλειά τους για να μπορέσουν να αναρρώσουν και να ξανασταθούν στα πόδια τους. Ειδικά, αναφορικά με τον επαγγελματικό χώρο, το 30,8% των γυναικών δήλωσαν πως έχουν δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία τους.

Τα ποσοστά της σεξουαλικής παρενόχλησης είναι πολύ μεγαλύτερα στις νεαρότερες ηλικίες και φτάνουν το 41,6% για τις γυναίκες ηλικίας από 18 έως 29 ετών.

Επιπλέον, τα ποσοστά αυτά αντικατοπτρίζουν μόνο την κορυφή του παγόβουνου, καθώς είναι υποκαταγεγραμμένα επειδή πολλές γυναίκες δεν αναφέρουν την παρενόχληση φοβούμενες ότι θα χάσουν την δουλειά τους. Παράλληλα, υπάρχει και μεγάλη έξαρση του φαινομένου της διαδικτυακής παρενόχλησης και του revenge porn. Έχουν καταγραφεί σε πολλές χώρες τέτοια ειδεχθή περιστατικά και αρκετά έχουν δημοσιοποιηθεί.

Έρευνα στη Μ. Βρετανία κατά της πλατφόρμας Χ για διακίνηση σεξουαλικού περιεχομένου φωτογραφιών με ΑΙ

Πρόσφατα, προκλήθηκε μεγάλη ανησυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου στην πλατφόρμα X, του Ίλον Μασκ, οποιαδήποτε φωτογραφία με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης ΑΙ μπορούσε να μετατραπεί σε φωτογραφία σεξουαλικού περιεχομένου. Η βρετανική ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών, Ofcom, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026 επίσημη έρευνα κατά της πλατφόρμας X (πρώην Twitter), σχετικά με τη χρήση του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης Grok για τη δημιουργία και διάδοση μη συναινετικών φωτογραφιών σεξουαλικού περιεχομένου (deepfakes).

Η Ofcom εξετάζει αν η πλατφόρμα X παραβιάζει τον νόμο περί διαδικτυακής ασφάλειας (Online Safety Act 2023), ο οποίος υποχρεώνει τις πλατφόρμες να προστατεύουν τους χρήστες από παράνομο περιεχόμενο. Οι ερευνητές της Αρχής Ofcom εντόπισαν ότι το chatbot Grok, το οποίο είναι διαθέσιμο σε premium συνδρομητές του X, παρήγαγε εκατομμύρια σεξουαλικοποιημένες εικόνες, συμπεριλαμβανομένων deepfakes αληθινών προσώπων και παιδιών, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, κάτι που αποτελεί παράνομη πράξη στο Ηνωμένο Βασίλειο.