FROZEN mitochondrial energy: Δεν χρειάζεσαι περισσότερο καφέ. Χρειάζεσαι περισσότερο ATP αυτή την εσωτερική παντοδύναμη ενέργεια του οργανισμού!

FREEZE® VITAMINS – FROZEN
ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ SPRAY ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
• Μείωση κόπωσης & εξάντλησης
• Ενίσχυση ενέργειας & μεταβολισμού
• Υποστήριξη συγκέντρωσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Η καθημερινή κόπωση, το στρες και οι αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις επηρεάζουν άμεσα τη μιτοχονδριακή λειτουργία — τον βασικό μηχανισμό παραγωγής ενέργειας του οργανισμού.
Το FREEZE® VITAMINS FROZEN – MITOCHONDRIAL ENERGY αποτελεί μια προηγμένη, πολυπαραγοντική σύνθεση που στοχεύει στην ενίσχυση της κυτταρικής ενέργειας και της πνευματικής απόδοσης, μέσω υποστήριξης των μιτοχονδριακών διεργασιών.
Η φόρμουλα βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο σύμπλεγμα:
• Vitamin C
• Vitamin D3
• Vitamin K2
• Σύμπλεγμα Β βιταμινών (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12)
• Magnesium
• Zinc
• Ginkgo Biloba Extract
• Bacopa Monnieri Extract
• GABA
• Lutein
• Astaxanthin
• Malic Acid
Ένας συνεργιστικός συνδυασμός που συμβάλλει:
• στην παραγωγή κυτταρικής ενέργειας (ATP)
• στη μείωση της κόπωσης και εξάντλησης
• στη γνωστική λειτουργία και συγκέντρωση
• στην αντιοξειδωτική προστασία των κυττάρων
Η σύνθεση ενισχύεται από την πατενταρισμένη τεχνολογία CryoSpray® της Amhes Pharma, η οποία δημιουργεί μικροσωματίδια υψηλής επιφάνειας επαφής, επιτρέποντας άμεση στοματική διάλυση και αυξημένη βιοδιαθεσιμότητα των δραστικών συστατικών.
Η μορφή oral spray, σε συνδυασμό με phospholipids και postbiotics, ενισχύει τη διαλυτότητα, τη σταθερότητα και τη λειτουργική απόκριση του οργανισμού.
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
• Energy metabolism: οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β συμμετέχουν στον φυσιολογικό ενεργειακό μεταβολισμό
• Mitochondrial support: το malic acid και τα μικροθρεπτικά στοιχεία υποστηρίζουν τον κύκλο Krebs
• Fatigue reduction: βιταμίνη C και μαγνήσιο συμβάλλουν στη μείωση της κόπωσης
• Cognitive support: ο ψευδάργυρος συμβάλλει στη γνωστική λειτουργία
• Neuro-support: GABA, ginkgo και bacopa υποστηρίζουν τη συγκέντρωση και τη νευρολογική ισορροπία
• Antioxidant defense: βιταμίνη C και ασταξανθίνη προστατεύουν από οξειδωτικό στρες
• Enhanced absorption: η τεχνολογία CryoSpray® σε συνδυασμό με phospholipids & postbiotics βελτιώνει τη βιοδιαθεσιμότητα
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Serving size: 7 sprays
Ingredients | Per dose | %NRV
Vitamin C | 40 mg | 50%
Vitamin D3 | 5 μg | 100%
Vitamin K2 | 80 μg | 107%
Magnesium | 50 mg | 13%
Zinc | 3 mg | 30%
Vitamin B1 | 1.1 mg | 100%
Vitamin B2 | 1.4 mg | 100%
Vitamin B3 | 16 mg | 100%
Vitamin B5 | 6 mg | 100%
Vitamin B6 | 1.4 mg | 100%
Vitamin B7 | 50 μg | 100%
Vitamin B9 | 200 μg | 100%
Vitamin B12 | 2.5 μg | 100%
Ginkgo Biloba Extract | 60 mg | **
Bacopa Monnieri Extract | 30 mg | **
GABA | 50 mg | **
Lutein | 3 mg | **
Astaxanthin | 500 μg | **
Malic Acid | 40 mg | **
ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
• Βιταμίνες Β: συμμετέχουν στην παραγωγή ενέργειας και στη μείωση κόπωσης
• Vitamin C: συμβάλλει στην αντιοξειδωτική προστασία
• Magnesium: υποστηρίζει τη λειτουργία νευρικού συστήματος και μυών
• Zinc: συμβάλλει στη γνωστική λειτουργία
• Ginkgo & Bacopa: υποστηρίζουν συγκέντρωση, μνήμη και νευρική απόδοση
• GABA: συμβάλλει στη νευρολογική ισορροπία και χαλάρωση
• Astaxanthin: ισχυρό αντιοξειδωτικό για κυτταρική προστασία
• Malic Acid: υποστηρίζει τη μιτοχονδριακή παραγωγή ενέργειας
• Phospholipids: ενισχύουν τη διαλυτότητα και την απορρόφηση
• Postbiotics: υποστηρίζουν τη μεταβολική ισορροπία
• CryoSpray® technology: αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα και τη στοματική απορρόφηση
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Λαμβάνετε έως 7 ψεκασμούς ημερησίως.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας εάν:
• είστε έγκυος ή θηλάζετε
• λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή
Να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος (<25°C).
Μακριά από παιδιά.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Δεν υποκαθιστά ισορροπημένη διατροφή και υγιεινό τρόπο ζωής.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Η σύνθεση βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν:
• Οι βιταμίνες Β συμβάλλουν στον φυσιολογικό ενεργειακό μεταβολισμό
• Η βιταμίνη C συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης και στην προστασία από οξειδωτικό στρες
• Το μαγνήσιο συμβάλλει στη λειτουργία του νευρικού συστήματος και των μυών
• Ο ψευδάργυρος συμβάλλει στη γνωστική λειτουργία
• Τα αντιοξειδωτικά (όπως η ασταξανθίνη) συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων
• Οι τεχνολογίες μικροσωματιδίων (όπως CryoSpray®) και τα λιποσωμιακά συστήματα ενισχύουν τη βιοδιαθεσιμότητα
Οι FREEZE VITAMINS, με την πατενταρισμένη τεχνολογία CryoSpray® της Amhes Pharma, αξιοποιούν ακριβώς αυτό το πλεονέκτημα. Δημιουργούν μια δομή που διαλύεται άμεσα, προστατεύει τα συστατικά και αυξάνει την πιθανότητα να απορροφηθούν αποτελεσματικά από τον οργανισμό.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- EFSA Journal. Vitamin C and fatigue
- EFSA Journal. B vitamins energy metabolism
- EFSA Journal. Magnesium function
- EFSA Journal. Zinc cognition
- Krinsky NI. Astaxanthin antioxidant role
- Calder PC. Lipid-based delivery systems
Μάθε περισσότερα:
Θα τα βρείτε στο www.freezevitamins.com και στα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παράγονται από την www.amhes.com
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