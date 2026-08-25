FROZEN mitochondrial energy: Δεν χρειάζεσαι περισσότερο καφέ. Χρειάζεσαι περισσότερο ATP αυτή την εσωτερική παντοδύναμη ενέργεια του οργανισμού!

FREEZE® VITAMINS – FROZEN

ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ SPRAY ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

• Μείωση κόπωσης & εξάντλησης

• Ενίσχυση ενέργειας & μεταβολισμού

• Υποστήριξη συγκέντρωσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η καθημερινή κόπωση, το στρες και οι αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις επηρεάζουν άμεσα τη μιτοχονδριακή λειτουργία — τον βασικό μηχανισμό παραγωγής ενέργειας του οργανισμού.

Το FREEZE® VITAMINS FROZEN – MITOCHONDRIAL ENERGY αποτελεί μια προηγμένη, πολυπαραγοντική σύνθεση που στοχεύει στην ενίσχυση της κυτταρικής ενέργειας και της πνευματικής απόδοσης, μέσω υποστήριξης των μιτοχονδριακών διεργασιών.

Η φόρμουλα βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο σύμπλεγμα:

• Vitamin C

• Vitamin D3

• Vitamin K2

• Σύμπλεγμα Β βιταμινών (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12)

• Magnesium

• Zinc

• Ginkgo Biloba Extract

• Bacopa Monnieri Extract

• GABA

• Lutein

• Astaxanthin

• Malic Acid

Ένας συνεργιστικός συνδυασμός που συμβάλλει:

• στην παραγωγή κυτταρικής ενέργειας (ATP)

• στη μείωση της κόπωσης και εξάντλησης

• στη γνωστική λειτουργία και συγκέντρωση

• στην αντιοξειδωτική προστασία των κυττάρων

Η σύνθεση ενισχύεται από την πατενταρισμένη τεχνολογία CryoSpray® της Amhes Pharma, η οποία δημιουργεί μικροσωματίδια υψηλής επιφάνειας επαφής, επιτρέποντας άμεση στοματική διάλυση και αυξημένη βιοδιαθεσιμότητα των δραστικών συστατικών.

Η μορφή oral spray, σε συνδυασμό με phospholipids και postbiotics, ενισχύει τη διαλυτότητα, τη σταθερότητα και τη λειτουργική απόκριση του οργανισμού.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

• Energy metabolism: οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β συμμετέχουν στον φυσιολογικό ενεργειακό μεταβολισμό

• Mitochondrial support: το malic acid και τα μικροθρεπτικά στοιχεία υποστηρίζουν τον κύκλο Krebs

• Fatigue reduction: βιταμίνη C και μαγνήσιο συμβάλλουν στη μείωση της κόπωσης

• Cognitive support: ο ψευδάργυρος συμβάλλει στη γνωστική λειτουργία

• Neuro-support: GABA, ginkgo και bacopa υποστηρίζουν τη συγκέντρωση και τη νευρολογική ισορροπία

• Antioxidant defense: βιταμίνη C και ασταξανθίνη προστατεύουν από οξειδωτικό στρες

• Enhanced absorption: η τεχνολογία CryoSpray® σε συνδυασμό με phospholipids & postbiotics βελτιώνει τη βιοδιαθεσιμότητα

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Serving size: 7 sprays

Ingredients | Per dose | %NRV

Vitamin C | 40 mg | 50%

Vitamin D3 | 5 μg | 100%

Vitamin K2 | 80 μg | 107%

Magnesium | 50 mg | 13%

Zinc | 3 mg | 30%

Vitamin B1 | 1.1 mg | 100%

Vitamin B2 | 1.4 mg | 100%

Vitamin B3 | 16 mg | 100%

Vitamin B5 | 6 mg | 100%

Vitamin B6 | 1.4 mg | 100%

Vitamin B7 | 50 μg | 100%

Vitamin B9 | 200 μg | 100%

Vitamin B12 | 2.5 μg | 100%

Ginkgo Biloba Extract | 60 mg | **

Bacopa Monnieri Extract | 30 mg | **

GABA | 50 mg | **

Lutein | 3 mg | **

Astaxanthin | 500 μg | **

Malic Acid | 40 mg | **

ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

• Βιταμίνες Β: συμμετέχουν στην παραγωγή ενέργειας και στη μείωση κόπωσης

• Vitamin C: συμβάλλει στην αντιοξειδωτική προστασία

• Magnesium: υποστηρίζει τη λειτουργία νευρικού συστήματος και μυών

• Zinc: συμβάλλει στη γνωστική λειτουργία

• Ginkgo & Bacopa: υποστηρίζουν συγκέντρωση, μνήμη και νευρική απόδοση

• GABA: συμβάλλει στη νευρολογική ισορροπία και χαλάρωση

• Astaxanthin: ισχυρό αντιοξειδωτικό για κυτταρική προστασία

• Malic Acid: υποστηρίζει τη μιτοχονδριακή παραγωγή ενέργειας

• Phospholipids: ενισχύουν τη διαλυτότητα και την απορρόφηση

• Postbiotics: υποστηρίζουν τη μεταβολική ισορροπία

• CryoSpray® technology: αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα και τη στοματική απορρόφηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Λαμβάνετε έως 7 ψεκασμούς ημερησίως.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας εάν:

• είστε έγκυος ή θηλάζετε

• λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή

Να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος (<25°C).

Μακριά από παιδιά.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Δεν υποκαθιστά ισορροπημένη διατροφή και υγιεινό τρόπο ζωής.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η σύνθεση βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν:

• Οι βιταμίνες Β συμβάλλουν στον φυσιολογικό ενεργειακό μεταβολισμό

• Η βιταμίνη C συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης και στην προστασία από οξειδωτικό στρες

• Το μαγνήσιο συμβάλλει στη λειτουργία του νευρικού συστήματος και των μυών

• Ο ψευδάργυρος συμβάλλει στη γνωστική λειτουργία

• Τα αντιοξειδωτικά (όπως η ασταξανθίνη) συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων

• Οι τεχνολογίες μικροσωματιδίων (όπως CryoSpray®) και τα λιποσωμιακά συστήματα ενισχύουν τη βιοδιαθεσιμότητα

Οι FREEZE VITAMINS, με την πατενταρισμένη τεχνολογία CryoSpray® της Amhes Pharma, αξιοποιούν ακριβώς αυτό το πλεονέκτημα. Δημιουργούν μια δομή που διαλύεται άμεσα, προστατεύει τα συστατικά και αυξάνει την πιθανότητα να απορροφηθούν αποτελεσματικά από τον οργανισμό.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

EFSA Journal. Vitamin C and fatigue

EFSA Journal. B vitamins energy metabolism

EFSA Journal. Magnesium function

EFSA Journal. Zinc cognition

Krinsky NI. Astaxanthin antioxidant role

Calder PC. Lipid-based delivery systems

Μάθε περισσότερα:

Θα τα βρείτε στο www.freezevitamins.com και στα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Παράγονται από την www.amhes.com