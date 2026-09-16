Γιατί είναι σημαντικό ένα πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης να προσαρμόζεται στις ανάγκες σου χωρίς να κάνεις εσύ εκπτώσεις

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε συνηθίσει να επιλέγουμε υπηρεσίες που προσαρμόζονται στον τρόπο που ζούμε. Θέλουμε ευελιξία στις μετακινήσεις μας, στις αγορές μας, ακόμη και στον τρόπο που εργαζόμαστε. Το ίδιο ζητάμε και από τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε καθημερινά: Να κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη, όχι πιο περίπλοκη.

Κι όμως, όταν έρχεται η στιγμή να επιλέξουμε ένα πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης, πολλές φορές θεωρούμε δεδομένο ότι εμείς θα πρέπει να προσαρμοστούμε στους όρους του. Να μάθουμε εκ των υστέρων τι καλύπτεται, ποιο νοσοκομείο μπορούμε να επιλέξουμε ή τι ισχύει αν χρειαστεί να νοσηλευτούμε εκτός δικτύου.

Η πραγματικότητα είναι ότι ένα σύγχρονο πρόγραμμα υγείας θα έπρεπε να λειτουργεί διαφορετικά. Να σου δίνει επιλογές, να σου εξηγεί με σαφήνεια τι ισχύει σε κάθε περίπτωση και να σε βοηθά να πάρεις αποφάσεις με μεγαλύτερη σιγουριά, όταν αυτό έχει πραγματικά σημασία.

Αυτή είναι η λογική πίσω από το My Health F1rst της Eurolife FFH, ενός προγράμματος νοσοκομειακής περίθαλψης που έχει σχεδιαστεί για όσους θέλουν μια πιο οικονομική λύση ασφάλισης*, χωρίς να στερούνται τη δυνατότητα να επιλέγουν τον γιατρό και το νοσοκομείο που επιθυμούν.

Όταν νοσηλευτείς σε συμβεβλημένο νοσοκομείο

Στα συμβεβλημένα νοσοκομεία του προγράμματος, τα πρώτα 750 ευρώ ή 1.500 ευρώ, ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος, αποτελούν τη συμμετοχή του. Από εκεί και πέρα, την υπόλοιπη κάλυψη αναλαμβάνει απευθείας η Eurolife FFH, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Παράλληλα, το δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων έχει διευρυνθεί, περιλαμβάνοντας πλέον όλα τα νοσοκομεία του Ομίλου HHG: Υγεία, Υγεία-ΜΗΤΕΡΑ Μαιευτική/Παιδιατρική, Metropolitan General, Metropolitan Hospital και Creta InterClinic.

Τι συμβαίνει αν επιλέξεις μη συμβεβλημένο νοσοκομείο;

Οι ανάγκες δεν προκύπτουν πάντα εκεί όπου μας εξυπηρετεί περισσότερο.

Για αυτόν τον λόγο, το My Health F1rst προβλέπει ότι, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής των 750 ή 1.500 ευρώ, ο ασφαλισμένος λαμβάνει ένα εφάπαξ προκαθορισμένο ποσό οικονομικής παροχής, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με το περιστατικό νοσηλείας.

Το σημαντικό είναι ότι το ποσό αυτό είναι γνωστό από πριν, ώστε ο ασφαλισμένος να μπορεί να οργανώσει καλύτερα τη νοσηλεία του. Η οικονομική παροχή καταβάλλεται μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, μόλις προσκομιστούν στην Eurolife FFH τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Και αν χρειαστεί δημόσιο νοσοκομείο;

Το πρόγραμμα καλύπτει το 100% των εξόδων νοσηλείας, σύμφωνα με τους όρους του, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται συμμετοχή του ασφαλισμένου. Η αποζημίωση καταβάλλεται απολογιστικά, αφού υποβληθούν τα πρωτότυπα παραστατικά.

Εάν τα έξοδα έχουν ήδη καλυφθεί από άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα, τότε, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής, ο ασφαλισμένος λαμβάνει το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής, έως 1.500 ευρώ.

Στην περίπτωση απογευματινού χειρουργείου, η Eurolife FFH καταβάλλει τόσο το 25% της προκαθορισμένης οικονομικής παροχής, έως 1.500 ευρώ, όσο και το 100% των σχετικών δαπανών, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Η νοσοκομειακή περίθαλψη δεν σταματά στη νοσηλεία

Ένα πρόγραμμα υγείας καλείται να υποστηρίξει τον ασφαλισμένο και πέρα από τη στιγμή της εισαγωγής στο νοσοκομείο.

Το My Health F1rst περιλαμβάνει επίσης:

Επίδομα μητρότητας για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή.

Κάλυψη δαπανών αποκατάστασης και αποθεραπείας σε κέντρα αποκατάστασης.

Επείγουσα ιατρική βοήθεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας.

Παράλληλα, το μέγιστο όριο ευθύνης της εταιρείας φτάνει τις 700.000 ευρώ ανά ασφαλιστική περίοδο, περιστατικό νοσηλείας και ασφαλισμένο, ενώ υπάρχει δυνατότητα μείωσης του ασφαλίστρου μέσω του προγράμματος συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+.

Η μεγαλύτερη αξία είναι να έχεις επιλογές

Όταν χρειάζεται να πάρεις αποφάσεις για την υγεία σου, το τελευταίο που θέλεις είναι να αισθάνεσαι ότι περιορίζεσαι από το ίδιο σου το ασφαλιστικό πρόγραμμα.

Η δυνατότητα να γνωρίζεις τι ισχύει σε κάθε περίπτωση, να μπορείς να επιλέγεις γιατρό και νοσοκομείο και να έχεις μια ξεκάθαρη εικόνα για τις παροχές που διαθέτεις είναι στοιχεία που μπορούν να κάνουν μια δύσκολη στιγμή λίγο πιο απλή.

Ίσως, τελικά, αυτό να είναι και το βασικότερο χαρακτηριστικό που αξίζει να αναζητά κανείς σε ένα πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης: Να προσαρμόζεται στις ανάγκες της ζωής του και όχι να χρειάζεται η ζωή του να προσαρμοστεί σε εκείνο.



*Ισχύει για τα προγράμματα My Health F1rst της Eurolife FFH, σε σχέση με τα προγράμματα Premium Health II, με αντίστοιχο ποσό απαλλαγής και θέση νοσηλείας.