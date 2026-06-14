Μενού

Γιατί ο εγκέφαλός σου θυμάται εκείνη την άβολη συζήτηση στις 2 το πρωί;

Ποια είναι η επιστημονική εξήγηση πίσω από τη νυχτερινή υπερανάλυση και πώς θα καταφέρεις επιτέλους να κοιμηθείς ήσυχα.

Reader symbol
Newsroom
 Ύπνος
Ύπνος | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Είναι 2:17 μετά τα μεσάνυχτα. Η επόμενη μέρα σε περιμένει με μια γεμάτη ατζέντα, ένα απαιτητικό πρόγραμμα και εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιηθούν. Αντί όμως να ξεκουράζεσαι, ο εγκέφαλός σου αποφασίζει ότι αυτή είναι η ιδανική στιγμή για μια βαθιά αυτοκριτική.

Όχι για τα αυριανά πλάνα, αλλά για μια συζήτηση που είχες με έναν φίλο ή συνάδελφο πριν από μερικές ημέρες. Ξαφνικά, οι λέξεις που χρησιμοποίησες αντηχούν στο μυαλό σου. Θυμάσαι εκείνο το αστείο που δεν γέλασε κανείς, την άβολη ατάκα που σου ξέφυγε ή τη συνάντηση όπου έπρεπε να είχες μιλήσει αλλά προτίμησες να μείνεις σιωπηλός.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

ΥΓΕΙΑ