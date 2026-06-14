Γιατί ο εγκέφαλός σου θυμάται εκείνη την άβολη συζήτηση στις 2 το πρωί;

Είναι 2:17 μετά τα μεσάνυχτα. Η επόμενη μέρα σε περιμένει με μια γεμάτη ατζέντα, ένα απαιτητικό πρόγραμμα και εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιηθούν. Αντί όμως να ξεκουράζεσαι, ο εγκέφαλός σου αποφασίζει ότι αυτή είναι η ιδανική στιγμή για μια βαθιά αυτοκριτική.
Όχι για τα αυριανά πλάνα, αλλά για μια συζήτηση που είχες με έναν φίλο ή συνάδελφο πριν από μερικές ημέρες. Ξαφνικά, οι λέξεις που χρησιμοποίησες αντηχούν στο μυαλό σου. Θυμάσαι εκείνο το αστείο που δεν γέλασε κανείς, την άβολη ατάκα που σου ξέφυγε ή τη συνάντηση όπου έπρεπε να είχες μιλήσει αλλά προτίμησες να μείνεις σιωπηλός.
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