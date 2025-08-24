Γιατρός εξηγεί γιατί η δεύτερη μέρα της περιόδου είναι χειρότερη από την πρώτη

Η έμμηνος ρύση (περίοδος), είναι για όλες τις γυναίκες μια αρκετά ενοχλητική συνθήκη. Οι πόνοι περιόδου είναι φυσιολογικοί και καθόλου ανησυχητικοί, ενώ είναι συνήθως ήπιοι. Προκαλούνται από χημικές ουσίες, τις προσταγλανδίνες, οι οποίες απελευθερώνονται στη μήτρα κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Γιατί όμως τη δεύτερη ημέρα περιόδου παρατηρείται η πιο έντονη δυσφορία; Σε μια συνέντευξη στο Metro, η Δρ. Fatema Mustansir Dawoodbhoy, γυναικολόγος, εξήγησε γιατί αυτή η μέρα είναι η χειρότερη για πολλές γυναίκες.

Γιατί οι γυναίκες πονάνε περισσότερο τη 2η ημέρα περιόδου;

Οι πρώτες ημέρες περιόδου είναι για αρκετές γυναίκες παγκοσμίως επίπονες, σε σημείο που ενδέχεται να αποτελούν εμπόδιο και για απλές, καθημερινές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την επιστήμη όμως, η δεύτερη μέρα της περιόδου είναι η χειρότερη λόγω της κορύφωσης της ροής του αίματος και των ορμονικών αλλαγών. Ενώ η πρώτη μέρα σηματοδοτεί την έναρξη της περιόδου, η δεύτερη μέρα συνήθως φέρει την έντονη ροή και τα συμπτώματα όπως κράμπες, φούσκωμα και πόνο.

Αυτό γιατί τα επίπεδα προσταγλανδινών, οι ορμόνες που προκαλούν συσπάσεις της μήτρας για την αποβολή του ενδομητρίου, είναι υψηλότερα τη δεύτερη μέρα.

Απλοί τρόποι να ανακουφιστείτε από τους πόνους περιόδου

Για να αντιμετωπίσετε τους αφόρητους πόνους περιόδου υπάρχουν απλές και γρήγορες λύσεις. Οι περισσότερες γυναίκες καταφεύγουν στη χρήση παυσίπονων για άμεση ανακούφιση ωστόσο υπάρχουν και φυσικές μέθοδοι για να μειώσετε την ένταση του πόνου και να διατηρήσετε τη διάθεσή σας καλή.

Η σωστή διατροφή και η γυμναστική (όσο κι αν σας φαίνεται περίεργο) είναι μια καλή αρχή ώστε να χαλαρώσετε και να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Προτιμήστε να καταναλώνεται περισσότερα όσπρια και δημητριακά ολικής άλεσης, τροφές με βιταμίνη Β και μαγνήσιο.

Επιπλέον, ασκήσεις όπως οι πιλάτες και η yoga είναι μία τέλεια ιδέα για αυτές τις μέρες. Τα τεντώματα και το stretching είναι ένας τρόπος για να ξεμπλοκάρετε την πλάτη και τη μέση σας, ανακουφίζοντας άμεσα τους σφιγμένους μύες. Μετά τη γυμναστική, χαλαρώστε με έναν ζεστό μπάνιο.