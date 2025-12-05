H MYARTIST παρουσιάζει το «Noiazomai», ένα απλό και προσβάσιμο ερωτηματολόγιο συμπερίληψης

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, η MYARTIST παρουσίασε το «Noiazomai», ένα προσβάσιμο, απλό και γρήγορο ερωτηματολόγιο που βοηθά το κάθε άτομο να αξιολογήσει, μέσα από καθημερινές και ξεκάθαρες ερωτήσεις, πόσο συμπεριληπτική είναι η στάση του απέναντι στα άτομα με αναπηρία.

Το «Noiazomai» δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις, δεν περιλαμβάνει σύνθετους ορισμούς ούτε τεχνική ορολογία. Σχεδιάστηκε έτσι ,ώστε οποιοδήποτε άτομο, ανεξαρτήτως ηλικίας ή εξοικείωσης με θέματα αναπηρίας, να μπορεί σε λίγα λεπτά να αναγνωρίσει συμπεριφορές, αντιλήψεις και συνήθειες που ενισχύουν ή δυσκολεύουν την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία.

Μέσα από ερωτήσεις που προέρχονται από πραγματικά παραδείγματα, αναδεικνύεται η σημασία της ενσυναίσθησης, της προσοχής στον δημόσιο χώρο, της προσβασιμότητας και της ισότιμης καθημερινής συναναστροφής. Στόχος της MYARTIST είναι να ενεργοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα, να ενισχύσει τη γνώση και να συμβάλει στο να γίνει η συμπερίληψη υπόθεση όλων, όχι μόνο των ειδικών.

Η MYARTIST, ένας ενεργός κοινωνικός οργανισμός που υλοποιεί δράσεις στον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τη συμπερίληψη, επιδιώκει να φέρει στο προσκήνιο τον διάλογο γύρω από την αναπηρία και να ενθαρρύνει μικρές καθημερινές αλλαγές με μεγάλο κοινωνικό αποτύπωμα. Το «Noiazomai» αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που θα αναπτυχθεί τους επόμενους μήνες.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στο: https://noiazomai.myartist.gr/

