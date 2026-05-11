Για «καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο Αττικόν» ο Έλληνας επιβάτης που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο όπου ξέσπασε ο χανταϊός, σύμφωνα με το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του, ενώ τονίζεται ότι ο 70χρονος δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με τη νόσο.

Την ίδια ώρα, όπως αναφλερει η ΕΡΤ, οι γιατροί του Αττικόν σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, όπως αναφέρεται, παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας.

Αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν: «Επιβάτης κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα Hantavirus Pulmonary Syndrome, για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ και έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο ΠΓΝ Αττικόν.

Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με τη νόσο. Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λοίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου.

Οι αρμόδιοι ιατροί του ΠΓΝ Αττικόν σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας».

Χανταϊός: Ο επαναπατρισμός του Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου

Υπενθυμίζεται ότι Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο Hondius, στο οποίο σημειώθηκαν κρούσματα χανταϊού, επαναπατρίστηκε στις 3:30 τα ξημερώματα από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας με ειδική πτήση C27 της πολεμικής αεροπορίας, συνοδεία ιατρού, διασώστη του ΕΚΑΒ και του προέδρου του ΕΟΔΥ Θεόδωρου Βασιλακόπουλου.

Από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο «Αττικόν» με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο 70χρονος ο οποίος είναι ασυμπτωματικός αναμένεται να τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών, σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου.