Χανταϊός: Ποιοι αρουραίοι και τρωκτικά μεταδίδουν την ασθένεια - Τα επικίνδυνα είδη στην Ευρώπη

Με τον ΠΟΥ να καθησυχάζει πως ο χανταϊός των Άνδεων, που προσέβαλε τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Hondius, δεν μπορεί να προκαλέσει πανδημία, είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως αυτή η ομάδα ιών μπορεί να μεταδοθεί με πολλούς τρόπους.
Η περίπτωση του κρουαζιερόπλοιου ήταν ιδιαίτερη, ως ξέσπασμα του μόνου στελέχους του ιού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, μέσω κοντινής και παρατεταμένης επαφής, αλλά ο χανταϊός εν γένει διασπείρεται μέσω των τρωκτικών.
Χανταϊός: Τα επικίνδυνα τρωκτικά
Η μόλυνση με χανταϊό στον άνθρωπο επέρχεται κυρίως όταν εισπνέει αερομεταφερόμενα σωματίδια του ιού που αναδεύονται από μολυσμένες απεκκρίσεις τρωκτικών κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων όπως ο καθαρισμός χώρος στους οποίους διαβιούν (αποθήκες, γκαράζ, ακόμα και οικήματα).
Μπορεί επίσης να μεταδοθεί με την κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων ή μέσω δαγκώματος τρωκτικού.
Στην Ευρώπη, τα είδη που συνιστούν κύριους φορείς είναι:
- αρουραίος των όχθεων (Myodes glareolus): Ο κύριος φορέας του ιού Puumala
- ριγωτός αγροπόντικας (Apodemus agrarius): Συχνά μεταφέρει τον ιό Hantaan
- νορβηγικός αρουραίος (Rattus norvegicus): Γνωστός φορέας του ιού της Σεούλ
Στην αμερικανική ήπειρο, κύριοι φορείς του ιού είναι:
- ελαφοπόντικας (Peromyscus maniculatus): Ο κύριος φορέας του ιού Sin Nombre, ο οποίος προκαλεί τα περισσότερα κρούσματα Πνευμονικού Συνδρόμου
- λευκοπόδαρο ποντίκι (Peromyscus leucopus): Διαδεδομένο σε όλες τις ανατολικές ΗΠΑ και το Μεξικό
- βαμβακοπόντικας (Sigmodon hispidus): Κοινός στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ και τη Νότια Αμερική.
- αρουραίος του ρυζιού (Oryzomys palustris): Βρίσκεται στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ
