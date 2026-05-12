Χανταϊός: 19 χώρες σε επαγρύπνηση, μετά τα νέα κρούσματα στις πτήσεις επιστροφής

Ολοκληρώθηκε η εκκένωση του κρουαζιερόπλοιου που βρισκόταν στα ανοιχτά της Τενερίφης και όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα έχουν απομακρυνθεί και επιστρέψει στις χώρες τους. Συνολικά 19 χώρες βρίσκονται σε επαγρύπνηση και ακολουθούν αυστηρά πρωτόκολλα καραντίνας.

Πού βρίσκονται οι επιβάτες και το πλήρωμα

Στην Ισπανία 14 επιβάτες φέρθηκαν με ειδικό αεροσκάφος σε νοσοκομείο της Μαδρίτης όπου βρίσκονται σε παρακολούθηση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 17 επιβάτες μεταφέρθηκαν σε ειδική μονάδα στη Νεμπράσκα, η οποία δημιουργήθηκε επί της πανδημίας του κορονοϊού για τα λοιμώδη νοσήματα και έχει φιλοξενήσει και ασθενείς με Έμπολα. Από αυτούς ένας βρέθηκε θετικός στα τεστ που έγιναν και ένας παρουσίασε ήπια συμπτώματα.

Στη Γαλλία κατά την πτήση επιστροφής πέντε επιβατών μια γυναίκα παρουσίασε συμπτώματα και ραγδαία επιδείνωση και οι 22 επαφές της ιχνηλατούνται.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, 22 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου παραμένουν σε καραντίνα 72 ωρών στο Λίβερπουλ και μετά θα επιστρέψουν στις κατοικίες τους όπου θα παραμείνουν για 45 ημέρες απομονωμένοι. Μαζί τους στο Λίβερπουλ βρίσκεται και ένας Ιάπωνας επιβάτης ο οποίος θα παραμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο 45 ημέρες σε καραντίνα και μετά θα επιστρέψει στη χώρα του.

Στην Ιταλία 4 επιβάτες που ήρθαν σε επαφή με κρούσμα αλλά δεν έχουν εμφανίσει κανένα σύμπτωμα παραμένουν σε καραντίνα και ιχνηλατούνται οι επαφές τους.

Επίσης, στην Τουρκία 5 επιβάτες βρίσκονται σε καραντίνα και μέχρι στιγμής τα τεστ παραμένουν αρνητικά.

Στην Ελλάδα ο μοναδικός Έλληνας επιβάτης εξακολουθεί να φιλοξενείται στο νοσοκομείο Αττικόν σε θάλαμο αρνητικής πίεσης και ενδέχεται- εφόσον παραμείνει αρνητικός- να επιστρέψει στο σπίτι του νωρίτερα από το αρχικό διάστημα των 45 ημερών που είχε ανακοινωθεί ότι θα παραμείνει στο νοσοκομείο, για να ολοκληρώσει την καραντίνα στο σπίτι του.

Η πνευμονολόγος, εντατικολόγος του νοσοκομείου Αττικόν, Φραντζέσκα Φραντζεσκάκη επισημαίνει μιλώντας στην ΕΡΤ ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους Έλληνες πολίτες.

Ο Έλληνας ασθενής παρακολουθείται από την ομάδα του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, στο νοσοκομείο Αττικόν. Η παρακολούθηση του είναι καθαρά προληπτικού χαρακτήρα, με τον ίδιο να είναι απολύτως καλά στην υγεία του.

Ο χανταϊός είναι ένας γνωστός ιός, απαιτεί στενή επαφή για να μεταδοθεί, οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου βρέθηκαν για πολλές μέρες σε στενή επαφή και έχουμε δει ότι η μετάδοση έχει γίνει κυρίως μεταξύ συγγενικών προσώπων.

Ορισμένα στελέχη του ιού όπως και το στέλεχος των Άνδεων μπορούν να προκαλέσουν νεφρική νόσο ή αναπνευστική νόσο. Η αντιμετώπιση είναι μέχρι στιγμής συμπτωματική και υποστηρικτική, εάν χρειαστεί ο ασθενής μεταφέρεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας για να υποστηριχτεί με οξυγόνο και ό,τι άλλο απαιτηθεί, καθώς δεν υπάρχουν εξειδικευμένα φάρμακα ούτε εμβόλιο.

Ωστόσο, πειραματικό εμβόλιο για τον χανταϊό βρίσκεται υπό ανάπτυξη και τα τεστ με τα οποία ελέγχονται οι επιβάτες είναι μοριακά τεστ αίματος και τεστ που χρησιμοποιούν δείγμα από τις εκκρίσεις.

Η νόσος που προκαλεί ο χανταϊός στην αρχή εκδηλώνεται με συμπτώματα όχι ειδικά, αλλά με τα κοινά συμπτώματα της γριπώδους συνδρομής και με συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα.