Χανταϊός: Αποβιβάστηκαν και οι τελευταίοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου - Σε 9 ανήλθαν τα συνολικά κρούσματα

Έδαφος πάτησαν και οι τελευταίοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, που έχει πληγεί από τον χανταϊό, την ίδια ώρα που οι αρμόδιες Αρχές έχουν επιβεβαιώσει τρία νέα κρούσματα.

Το MV Hondius αναχώρησε από την Τενερίφη με προορισμό τις Κάτω Χώρες τη Δευτέρα, μετά την αποβίβαση των έξι τελευταίων επιβατών του – τέσσερις Αυστραλοί, ένας Βρετανός και ένας Νεοζηλανδός – καθώς και ορισμένα μέλη του πληρώματος.

Υπενθυμίζεται ότι τρεις επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους. Ένας Αμερικανός και ένας Γάλλος υπήκοος που είχαν επιστρέψει προηγουμένως στην πατρίδα τους βρέθηκαν θετικοί, ανέφεραν οι αρχές. Έχουν επιβεβαιωθεί επτά κρούσματα χανταϊού που συνδέονται με το MV Hondius, ενώ υπάρχουν άλλα δύο ύποπτα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Στο μεταξύ, το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας ανέφερε ότι ένας Ισπανός που βρίσκεται σε καραντίνα στη Μαδρίτη, αφού απομακρύνθηκε από το πλοίο, βρέθηκε επίσης θετικός στον χανταϊό τη Δευτέρα.

Την Δευτέρα, το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ ανέφερε ότι ένας δεύτερος Αμερικανός υπήκοος που επέστρεψε με την πτήση επαναπατρισμού της Κυριακής παρουσίασε επίσης ήπια συμπτώματα, προσθέτοντας ότι και οι δύο επιβάτες επέστρεψαν σε «μονάδες βιολογικού περιορισμού από υπερβολική προσοχή».

Η Γαλλίδα υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ δήλωσε ότι μια γυναίκα βρίσκεται σε απομόνωση στο Παρίσι και ότι η υγεία της επιδεινώνεται, ενώ έχουν εντοπιστεί 22 άτομα που ήρθαν σε επαφή μαζί της.

Δύο Βρετανοί υπήκοοι με επιβεβαιωμένα κρούσματα νοσηλεύονται επί του παρόντος στις Κάτω Χώρες και τη Νότια Αφρική.

Ποιοι βρίσκονται ακόμα στο πλοίο

Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, η διαχειρίστρια εταιρεία Oceanwide Expeditions δήλωσε ότι 27 άτομα παραμένουν στο πλοίο, εκ των οποίων τα 25 είναι μέλη του πληρώματος και άλλα δύο είναι μέλη του ιατρικού προσωπικού.

Ανάμεσά τους 17 άτομα από τις Φιλιππίνες, τέσσερα από τις Κάτω Χώρες (συμπεριλαμβανομένων των δύο μελών του ιατρικού προσωπικού), τέσσερα από την Ουκρανία, ένα από τη Ρωσία και ένα από την Πολωνία.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε ότι οι Ουκρανοί που βρίσκονται στο πλοίο θα βοηθήσουν στη μεταφορά του πλοίου στις Κάτω Χώρες και θα τεθούν σε καραντίνα σε ιατρική μονάδα κατά την άφιξή τους. Πρόσθεσε ότι δεν έχουν εμφανίσει συμπτώματα ασθένειας.

Πάνω από 90 επιβάτες του πλοίου, το οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένο στις Καναρίους Νήσους της Ισπανίας, έχουν επαναπατριστεί τις τελευταίες ημέρες.

ΠΟΥ: Επτά κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο

Επτά κρούσματα χανταϊού των Άνδεων είναι πλέον επιβεβαιωμένα μεταξύ των ανθρώπων που ήταν επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Ο οργανισμός αναθεώρησε σήμερα, Τρίτη ανοδικά τον συνολικό απολογισμό των κρουσμάτων που έχουν αναφερθεί σε 9, δήλωσε εκπρόσωπος του ΠΟΥ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφότου η Γαλλία ανέφερε πως Γαλλίδα επιβάτης που απομακρύνθηκε από το MV Hondius διεγνώσθη θετική στον ιό.