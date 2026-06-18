Η AI στην «εργαλειοθήκη» της ιατρικής: Νέο μοντέλο διέγνωσε 18 παιδιά με σπάνιες νόσους

Λόγω της ικανότητάς τους να επεξεργάζονται τεράστιες βάσεις δεδομένων σε πολύ λίγο χρόνο, τα μοντέλα AI φαίνεται να είναι το «μέλλον» όσον αφορά τη συμπληρωματική διάγνωση ασθενειών, όπως αναφέρει το NBC.

Πάνω από χίλια παιδιά επισκέπτονται το Νοσοκομείο Παίδων της Βοστώνης κάθε μέρα. Πολλά λαμβάνουν σαφείς διαγνώσεις και ξεκινούν θεραπεία, αλλά ένα μικρό υποσύνολο επισκεπτών με σπάνιες ασθένειες δεν λαμβάνουν ποτέ διαγνώσεις. Αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Νέα έρευνα από το κέντρο σπάνιων παθήσεων του νοσοκομείου και την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης OpenAI αποκαλύπτει ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό σφαλμάτων στα γονιδιώματα των ασθενών που μπορεί να προκαλούν τις παιδικές ασθένειες.

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Τα ευρήματα, που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη στην έκδοση NEJM AI του New England Journal of Medicine, η οποία επικεντρώνεται στην τεχνητή νοημοσύνη, δείχνουν ότι το μοντέλο o3 του OpenAI βοήθησε στην αποσαφήνιση 18 διαγνώσεων για παιδιά που δυσκολεύονταν να βρουν τις αιτίες για τις ασθένειες και τα συμπτώματά τους.

«Είναι κάτι που αλλάζει τα δεδομένα», δήλωσε μία από τις επικεφαλής ερευνήτριες της μελέτης, η Catherine Brownstein, επιστημονική διευθύντρια του τμήματος γενετικών ερευνών του Κέντρου Έρευνας Νοσημάτων Ορφανών Manton, στο Νοσοκομείο Παίδων της Βοστώνης.

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Είπε ότι η ερευνητική ομάδα ανέλυσε αρκετές εκατοντάδες γονιδιώματα ασθενών που δεν είχαν λάβει διαγνώσεις για τις σπάνιες ασθένειες τους.

«Έλαβε σχεδόν 5% νέες διαγνώσεις, κάτι που δεν ακούγεται πολύ», παραδέχτηκε ο Μπράουνσταϊν, «αλλά λαμβάνοντας υπόψη πόσες φορές είχαν ήδη αναλυθεί, αυτός είναι ένας τεράστιος αριθμός και η καθεμία σημαίνει μια απάντηση για μια οικογένεια».

Το Κέντρο Manton συνεργάζεται με πάνω από 3.500 άτομα παγκοσμίως και σε όλες τις 50 πολιτείες που επηρεάζονται από σπάνιες ασθένειες, συνεργαζόμενο με νοσοκομεία και κέντρα υγείας σε όλο τον κόσμο. Η Brownstein δήλωσε ότι το νοσοκομείο ελέγχει τακτικά τα γονιδιώματα αυτών των ασθενών για νεοεντοπισμένα γονίδια που θα μπορούσαν να δώσουν διαγνώσεις σε παιδιά, αλλά ότι οι έλεγχοι συχνά δεν εμφανίζουν νέες απαντήσεις.

«Ένας ερευνητής μπορεί να αφιερώσει μόνο ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε μια μεμονωμένη περίπτωση», δήλωσε ο Suyash Shringarpure, τεχνικός ερευνητής στην OpenAI που επικεντρώνεται σε εφαρμογές υγείας.

«Ίσως μια περίπτωση να παρέμεινε άλυτη όταν τους ήρθε αρχικά, αλλά ένα χρόνο αργότερα δημοσιεύθηκε μια εργασία που διευκρινίζει τη σχέση μεταξύ του γονιδίου και της ασθένειας».

Τα κορυφαία συστήματα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (ΓΤ) σήμερα υπερέχουν στην επεξεργασία δεδομένων που απαιτείται για τον εντοπισμό των σχέσεων που ενδέχεται να παραμένουν σε υπάρχοντα — αλλά διάσπαρτα — δεδομένα.

Διεξάγοντας την έρευνα πέρυσι, η Brownstein και η ερευνητική ομάδα εξέτασαν τα γονιδιώματα 376 ασθενών που δεν είχαν διαγνώσεις μέσω του συστήματος o3, το οποίο ήταν τότε το πιο ισχυρό διαθέσιμο σύστημα.

Από τις 376 περιπτώσεις που κάλυπταν τέσσερις διαφορετικές περιοχές ασθενειών, η ομάδα εντόπισε νέες διαγνώσεις για 10 ασθενείς με σπάνιες νευροαναπτυξιακές ασθένειες, τέσσερις ασθενείς με νευρομυϊκές διαταραχές, δύο παιδιά που είχαν πεθάνει ξαφνικά χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις και δύο ασθενείς με πρώιμες παιδικές ψυχώσεις.