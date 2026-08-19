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Η άσκηση που θα σε βοηθήσει να κοιμάσαι καλύτερα – Αρκούν 30 λεπτά, δύο φορές την εβδομάδα

Νέα μετα-ανάλυση 30 μελετών δείχνει, ότι ένας συγκεκριμένος τύπος άσκησης φαίνεται να έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στην ποιότητα του ύπνου.

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Αν ο ύπνος σου δεν είναι όσο ξεκούραστος θα ήθελες, ίσως η λύση να μην βρίσκεται μόνο στη βραδινή ρουτίνα σου. Η άσκηση είναι εδώ και χρόνια γνωστό ότι μπορεί να συμβάλει σε καλύτερο ύπνο, όμως μια νέα ανάλυση ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Αθλητισμού του Χαρμπίν στην Κίνα δείχνει ότι δεν έχουν όλες οι μορφές άσκησης την ίδια επίδραση. Και μία ξεχωρίζει.

Πρόκειται για τη γιόγκα υψηλής έντασης, η οποία, σύμφωνα με τα ευρήματα, φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου. 

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