Η μοναδική λέξη που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι με υψηλό EQ για να γίνουν πειστικοί, σύμφωνα με την επιστήμη

Κάποιοι άνθρωποι είναι εξαιρετικά πειστικοί και καταφέρνουν να επηρεάζουν θετικά τους γύρω τους σε διάφορες συνθήκες. Μερικοί μπορεί να το οφείλουν στην προσωπικότητα και το χάρισμά τους, όπως ο Στιβ Τζομπς. Οι περισσότεροι, ωστόσο, κερδίζουν την εμπιστοσύνη των άλλων μέσω δεδομένων, λογικής και επιχειρημάτων.
Οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) μπορούν να αντιληφθούν πιο εύκολα τους τρόπους με τους οποίους θα επιτύχουν το στόχο τους. Κι όταν αυτός είναι να επηρεάσουν τη γνώμη ή την απόφαση άλλων ανθρώπων, αναγνωρίζουν ότι λίγη βοήθεια από την επιστήμη είναι καλοδεχούμενη.
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