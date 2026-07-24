Η πιο γκαντέμικη φάση που μπορεί να σου τύχει στο σεξ

Όλοι γνωρίζουμε κάποιον που ταλαιπωρείται από αλλεργική ρινίτιδα την άνοιξη, κάποιον που αποφεύγει αυστηρά τους ξηρούς καρπούς ή κάποιον με δυσανεξία στη γλουτένη. Υπάρχει όμως μια πολύ πιο σπάνια και ιδιαίτερη κατηγορία αλλεργίας που ελάχιστοι γνωρίζουν: η αλλεργία στο σπερματικό υγρό.

Αν και ακούγεται σαν παράδοξος ισχυρισμός, πρόκειται για μια υπαρκτή ιατρική κατάσταση που μπορεί να μετατρέψει την ερωτική επαφή σε μια εξαιρετικά δυσάρεστη εμπειρία.

Σύμφωνα με τον Δρ. Daniel More, αλλεργιολόγο και κλινικό ανοσολόγο στο Allergy Partners of the Central California Coast, οι αλλεργικές αντιδράσεις δεν οφείλονται στα ίδια τα σπερματοζωάρια, αλλά στις πρωτεΐνες που περιέχονται στο σπερματικό υγρό.

Παράλληλα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αντίδραση πυροδοτείται από ίχνη τροφών ή φαρμάκων που έχει καταναλώσει ο σύντροφος και έχουν περάσει στο υγρό. Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η αλλεργία αυτή δεν είναι απαραιτήτως καθολική: ένα άτομο ενδέχεται να εμφανίσει αντίδραση στο σπέρμα ενός συγκεκριμένου συντρόφου, αλλά όχι σε κάποιον άλλον.

Τα συμπτώματα εκδηλώνονται συνήθως μέσα σε λίγα λεπτά από την επαφή και μπορεί να περιλαμβάνουν:

- Τοπικό αίσθημα καύσου, πόνο και πρήξιμο.

- Έντονο κνησμό, κοκκινίλες ή εξανθήματα στο δέρμα.

- Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, δυσκολία στην αναπνοή ή ζάλη (ενδείξεις αναφυλακτικής αντίδρασης).

Εάν παρατηρήσετε ύποπτες ενοχλήσεις μετά την επαφή, η διάγνωση είναι εφικτή μέσω ειδικών δερματικών και αιματολογικών τεστ.

