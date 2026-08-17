Το αντηλιακό είναι τόσο σημαντικό, που θα έπρεπε όλοι, πρώτα να σκέφτονται τα αντηλιακά που θα αγοράσουν και μετά να κανονίσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Στην πραγματικότητα βέβαια, το αντηλιακό θα πρέπει να το φοράμε όλον τον χρόνο, αλλά ειδικά όταν μιλάμε για τις ηλιόλουστες και ζεστές μέρες του χρόνου, θα πρέπει να είναι από τα πιο σημαντικά βήματα της προετοιμασίας μας το πρωί, πριν βγούμε από το σπίτι.

Όλοι γνωρίζουμε λοιπόν πόσο πολύτιμο είναι το αντηλιακό, αλλά συχνά, οι περισσότεροι αγνοούν πώς πραγματικά λειτουργεί και τι σημαίνουν οι ενδείξεις στη συσκευασία του.

Τι είναι ο δείκτης SPF στα αντηλιακά;

Eurokinissi

Η έκθεση στον ήλιο πρέπει να γίνεται με προσοχή κάθε καλοκαίρι. Στόχος είναι να προστατεύεστε από τις ακτίνες UVA και UVB, για να αποφεύγονται τα ηλιακά εγκαύματα, η πρόωρη γήρανση και ο καρκίνος του δέρματος.



Ωστόσο, η προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) είναι απαραίτητη για τη φροντίδα του δέρματός μας όχι μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο συντελεστής προστασίας από τον ήλιο (SPF) είναι ο δείκτης του βαθμού προστασίας που προσφέρει ένα προϊόν έναντι των ακτίνων UVB.



Αλλά τι είναι ο SPF; Ο αριθμός ή η τιμή SPF υποδεικνύει τον αριθμό των φορών που το αντηλιακό αυξάνει τη φυσική προστασία του δέρματος από τα ηλιακά εγκαύματα. Έτσι, αν χρησιμοποιούμε έναν συντελεστή προστασίας 30, σημαίνει ότι πολλαπλασιάζουμε τη φυσική προστασία επί 30.

Συνδέεται ακόμη και με τον χρόνο, υποδεικνύοντας ότι σε αυτή την περίπτωση το δέρμα θα χρειαστεί 30 φορές περισσότερο χρόνο για να καεί, έχοντας πάντα υπόψη ότι αυτό εξαρτάται από την ώρα, τον τόπο και την εποχή. Οπότε, είναι απαραίτητο να επαναλαμβάνετε την εφαρμογή του κάθε δύο ώρες κατά τη διάρκεια έντονης έκθεσης στον ήλιο.

Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή κάλυψη και προστασία, οι ειδικοί συνιστούν να εφαρμόζετε το αντηλιακό γενναιόδωρα. Οι δερματολόγοι συμβουλεύουν μισή ώρα πριν εκτεθείτε στον ήλιο.

Εφαρμόστε σε όλες τις εκτεθειμένες περιοχές και μην ξεχνάτε το πίσω μέρος του λαιμού, το μέτωπο, τα αυτιά και τα πέλματα των ποδιών. Το κλειδί είναι η ποσότητα του αντηλιακού και η επαναληπτική εφαρμογή.