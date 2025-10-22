Η υγεία περνάει στην ψηφιακή εποχή - Οι πολίτες στο επίκεντρο

Η τεχνολογία μπαίνει στο επίκεντρο της δημόσιας υγείας, απλοποιεί διαδικασίες και φέρνει τον πολίτη στο κέντρο. Σε άρθρο γνώμης, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη περιγράφει το όραμα και τις συγκεκριμένες δράσεις που οδηγούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην ψηφιακή του ωριμότητα:

«Με τη δύναμη της τεχνολογίας, τη στοχευμένη στρατηγική του Υπουργείου Υγείας και τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του ΕΣΠΑ και εθνικών πόρων, το Εθνικό Σύστημα Υγείας περνά με ταχύτατους ρυθμούς στην ψηφιακή εποχή. Χάρη στο νέο ψηφιακό περιβάλλον που έχει ήδη αρχίσει να παράγει αποτελέσματα, το δημόσιο σύστημα υγείας γίνεται πιο διαφανές, πιο αποτελεσματικό και, κυρίως, πιο φιλικό προς τον πολίτη.

Από την 1η Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της προσβασιμότητας στις υπηρεσίες υγείας, την κατάργηση των γραφειοκρατικών εμποδίων και τη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης. Η διαδικασία για το κλείσιμο ραντεβού απλοποιήθηκε πλήρως. Οι πολίτες μπορούν πλέον να προγραμματίζουν δωρεάν ραντεβού με ιατρό της επιλογής τους σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, είτε με ένα απλό τηλεφώνημα στο τετραψήφιο 1566 -χωρίς αναμονές χάρη στον μηχανισμό επανάκλησης (callback)- είτε μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες MyHealth App και finddoctors.gov.gr.

Η ψηφιοποίηση του τομέα της υγείας επεκτείνεται πλέον και εντός των ίδιων των νοσοκομείων. Με την εισαγωγή του πρωτοποριακού Πληροφοριακού Συστήματος ιχνηλάτησης της διαδρομής των ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο η πορεία του ασθενούς από την άφιξή του έως τις εξετάσεις, τη διάγνωση και την αποχώρηση από το νοσοκομείο. Για πρώτη φορά, οι διοικήσεις των νοσοκομείων έχουν στη διάθεσή τους πολύτιμα δεδομένα για τη διαχείριση των περιστατικών και τη μείωση των καθυστερήσεων. Το σύστημα λειτουργεί ήδη σε 14 νοσοκομεία και μέχρι το 2026 θα καλύπτει όλη τη χώρα.

Παράλληλα, το νέο Πληροφοριακό Σύστημα για τα Εφημερεύοντα Νοσοκομεία που θα τεθεί σε λειτουργία εντός του 2026, θα επιτρέπει στους πολίτες να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο ποια νοσοκομεία εφημερεύουν και ποιοι είναι οι εκτιμώμενοι χρόνοι αναμονής, είτε μέσω του ιστότοπου του Υπουργείου Υγείας είτε μέσω της εφαρμογής MyHealth. Πρόκειται για μια καινοτομία που ενισχύει τη διαφάνεια και προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα να επιλέγουν πού θα απευθυνθούν σε μια στιγμή ανάγκης.

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στους ογκολογικούς ασθενείς, για τους οποίους η ψηφιοποίηση δεν σημαίνει μόνο ταχύτερες διαδικασίες, αλλά κυρίως καλύτερη φροντίδα. Στον πυρήνα της ψηφιοποίησης βρίσκεται το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασματικών Νοσημάτων, χάρη στο οποίο παρέχεται πλήρης, τεκμηριωμένη εικόνα της νόσου σε εθνικό επίπεδο. Η διασύνδεσή του με τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας εξασφαλίζει την ασφαλή και άμεση πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες για τη φροντίδα των ογκολογικών ασθενών. Επιπλέον, το νέο Ογκολογικό-Αιματολογικό Πληροφοριακό Σύστημα, που θα εγκατασταθεί σε 12 νοσοκομεία, θα ενισχύσει τη συνεργασία των ιατρών, θα υποστηρίζει τη διεπιστημονική λήψη αποφάσεων και θα επιτρέπει την καλύτερη δυνατή επιλογή θεραπείας για κάθε ασθενή.

Την ίδια στιγμή, μια νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα θα αποτελέσει καθημερινό σύμμαχο των ογκολογικών ασθενών, παρέχοντας πρόσβαση στο πρόγραμμα θεραπειών, δυνατότητα υπενθυμίσεων, επικοινωνίας με την ιατρική ομάδα και σύνδεσης με κοινότητες υποστήριξης. Πρόκειται για μια ουσιαστική ψηφιακή παρέμβαση που ενδυναμώνει τον ογκολογικό ασθενή και διευκολύνει τη ζωή του μέσα από την τεχνολογία.

Η ψηφιακή μετάβαση του ΕΣΥ υποστηρίζεται από το μεγάλο έργο βελτίωσης της Ψηφιακής Ετοιμότητας των Νοσοκομείων και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας (ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ, ΕΚΑΒ, ΥΠΕ). Οι αναβαθμισμένες υποδομές και τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα δημιουργούν ένα ενιαίο, ασφαλές και λειτουργικό ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο εξυπηρετεί τόσο τους επαγγελματίες υγείας όσο και τους πολίτες.

Κεντρικό πυλώνα των προσπαθειών του Υπουργείου Υγείας για την ψηφιακή μετάβαση αποτελεί ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, ο οποίος ενσωματώνει όλες τις πληροφορίες που αφορούν το ιατρικό ιστορικό κάθε πολίτη, όπως διαγνώσεις, συνταγές, εξετάσεις και νοσηλείες, συγκεντρωμένες σε έναν ασφαλή, προσωπικό χώρο μέσω της εφαρμογής MyHealth. Οι γιατροί έχουν έτσι άμεση και πλήρη εικόνα του κάθε περιστατικού, γεγονός που επιτρέπει την παροχή εξατομικευμένης και ποιοτικής φροντίδας.

Στο ίδιο πνεύμα, το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, που ολοκληρώνεται εντός του 2026, θα ενώσει νοσοκομεία και κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα, εξασφαλίζοντας ότι κάθε πολίτης, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής, θα έχει πρόσβαση σε εξειδικευμένη ιατρική υποστήριξη και συμβουλευτική εξ αποστάσεως.

Τέλος, μια ακόμη καινοτομία που ενισχύει τη φωνή των πολιτών είναι το Ψηφιακό Εργαλείο Αξιολόγησης της Εμπειρίας του Ασθενούς, που τέθηκε σε λειτουργία στις 14 Ιουλίου 2025. Μετά τη λήψη εξιτηρίου, κάθε ασθενής λαμβάνει αυτόματα ένα SMS με έναν μοναδικό σύνδεσμο, μέσω του οποίου μπορεί να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο 35 ερωτήσεων. Η πρωτοβουλία αυτή, για πρώτη φορά, καταγράφει συστηματικά την εμπειρία των ασθενών και δίνει τη δυνατότητα για τον σχεδιασμό πολιτικών βασισμένων στις πραγματικές ανάγκες και προσδοκίες των πολιτών.

Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες συνθέτουν το νέο ψηφιακό ΕΣΥ. Η τεχνολογία γίνεται μοχλός ενίσχυσης της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας και της ποιότητας, που φέρνει την υγεία πιο κοντά σε κάθε πολίτη, όπου κι αν βρίσκεται.»

Λίλιαν Βιλδιρίδη ,Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας



