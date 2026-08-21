Ιός δυτικού Νείλου: Νέα κρούσματα σε πέντε δήμους στην Ελλάδα - Το επικρατέστερο σενάριο για την αύξηση

Συνεχίζεται η καταγραφή νέων κρουσμάτων του ιού του δυτικού Νείλου σε Αττική και περιφέρεια, με τους νέους θανάτους να ανέρχονται σε 4 και τα νέα κρούσματα σε 47, με 42 άτομα να νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, εκ των οποίων οι 23 σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ).

Τα περισσότερα κρούσματα στην Αττική

Η Αττική πρωταγωνιστεί στα κρούσματα, καθώς από τους 45 δήμους πανελλαδικά που κατέγραψαν κρούσματα του ιού του δυτικού Νείλου, οι 29 δήμοι είναι στην Αττική.

Στην τελευταία έκθεση του ΕΟΔΥ προστέθηκαν 5 περιοχές πανελλαδικά με κρούσματα του ιού του δυτικού Νείλου, τρεις στην Αττική (Διόνυσος Καλλιθέα και Πετρούπολη) και δύο στην περιφέρεια (Αλεξάνδρεια Ημαθίας και Θήβα).

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Μέχρι στιγμής, τα περισσότερα κρούσματα έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μαρκοπούλου-Σπατών (13), στο δήμο Μεσογαίας (16), στο Χαλάνδρι (7) και στην Αγία Παρασκευή (7).

Θα συνεχιστεί η έξαρση και το Σεπτέμβρη

Η έξαρση των κρουσμάτων αναμένεται να συνεχιστεί και το φθινόπωρο τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη και οι άνθρωποι που κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν επιπλοκές είναι όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα οι οποίοι μπορούν να εμφανίσουν μία σχετικά σπάνια επιπλοκή την μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, που πλήττει περίπου το 1% των ασθενών.

Ποιο είναι το επικρατέστερο σενάριο για την αυξημένη διασπορά

Σύμφωνα με τον καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας ΕΚΠΑ Γκίκα Μαγιορκίνη, η πηγή μόλυνσης των κουνουπιών που μεταδίδουν τον ιό του δυτικού Νείλου είναι τα μολυσμένα κορακοειδή πουλιά (καρακάξες, κίσσες κλπ).

Το πιο πιθανό σενάριο για την εμφάνιση κρουσμάτων σε περιοχές που μέχρι τώρα δεν είχαν ανάλογο πρόβλημα είναι πως μετά τον τυφώνα Daniel στη Θεσσαλία το 2023 -εκεί όπου ανέκαθεν υπήρχε εστία μόλυνσης του ιού του δυτικού Νείλου- οι πληθυσμοί των πουλιών μετακινήθηκαν και έτσι εξαπλώθηκε η διάδοση του.