ΗΠΑ: Καταστροφή αντισυλληπτικών αξίας 10 εκατομμυρίων από την κυβέρνηση Τραμπ

Σε μια αμφιλεγόμενη κίνηση που έχει προκαλέσει παγκόσμια κατακραυγή, η κυβέρνηση Τραμπ διέταξε την καταστροφή αποθέματος αντισυλληπτικών αξίας σχεδόν 10 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο προοριζόταν για αναπτυσσόμενες χώρες.

Τα προϊόντα —μεταξύ των οποίων χάπια, ενδομήτρια σπιράλ και εμφυτεύματα— παρέμεναν για μήνες σε αποθήκη στο Βέλγιο, πριν καταστραφούν σε άγνωστη τοποθεσία, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής της αμερικανικής κυβέρνησης να διακόψει κάθε μορφή στήριξης σε οργανώσεις που σχετίζονται με αμβλώσεις ή προωθούν την αντισύλληψη ως μέσο οικογενειακού προγραμματισμού.

Η USAID, η Υπηρεσία για τη Διεθνή Ανάπτυξη, η οποία πλέον υπάγεται στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, επιβεβαίωσε την εντολή, επικαλούμενη τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ «να προστατεύσει τη ζωή των αγέννητων παιδιών».

Παρά το γεγονός ότι οργανώσεις είχαν προσφερθεί να αγοράσουν ή να παραλάβουν δωρεάν τα αντισυλληπτικά, χωρίς κόστος για την κυβέρνηση, η καταστροφή προχώρησε, με εκτιμώμενο κόστος 167.000 δολάρια για τους Αμερικανούς φορολογούμενους.

Η αντίδραση ήταν άμεση. Η MSF USA (Γιατροί Χωρίς Σύνορα) χαρακτήρισε την πράξη «εσκεμμένα ανεύθυνη και βλαπτική για τις γυναίκες και τα κορίτσια παγκοσμίως». Ευρωβουλευτές από τους Πράσινους, την Αριστερά και το Κέντρο κάλεσαν την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να παρέμβει άμεσα, προειδοποιώντας ότι η αδράνεια της Ε.Ε. μπορεί να πλήξει τη διεθνή αξιοπιστία της.

Η καταστροφή των αντισυλληπτικών αποθεμάτων αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της ρεπουμπλικανικής κυβέρνησης, η οποία έχει ήδη περικόψει διεθνή βοήθεια ύψους 9 δισ. δολαρίων και έχει καταργήσει προγράμματα οικογενειακού προγραμματισμού, απολύοντας χιλιάδες εργαζομένους της USAID

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ