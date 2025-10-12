Ισχαιμικό επεισόδιο: Τι είναι, πώς γίνεται η διάγνωση και πώς αντιμετωπίζεται

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», για καθαρά προληπτικούς λόγους, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο οποίος υπέστη ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο με τον ίδιο να αισθάνεται αδιαθεσία και να πηγαίνει στο νοσοκομείο.

Το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι ένας τύπος εγκεφαλικού επεισοδίου που συμβαίνει όταν θρόμβος αίματος ή λιπώδης πλάκα μπλοκάρει ένα αιμοφόρο αγγείο στον εγκέφαλο, προκαλώντας νέκρωση της περιοχής, ενώ μπορεί να οδηγήσει σε νευρολογικές ελλείψεις, ακόμα και θάνατο.

Περίπου το 87% όλων των εγκεφαλικών επεισοδίων είναι ισχαιμικά.

Το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο χωρίζεται σε δύο τύπους: αυτό που προκαλείται από θρόμβωση, δηλαδή θρόμβο μέσα στον εγκέφαλο και αυτό που προκαλείται από εμβολή, δηλαδή εάν ο θρόμβος αίματος έχει προέλθει από κάποιο άλλο σημείο του σώματος.

Τα ισχαιμικά εγκεφαλικά κατατάσσονται περαιτέρω με βάση το πού στον εγκέφαλο συμβαίνει η απόφραξη και πού στο σώμα αναπτύχθηκε εμβολή. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, η θέση της αρχικής εμβολής δεν είναι γνωστή.

Το κύριο αίτιο ενός ισχαιμικού εγκεφαλικού είναι η αθηροσκλήρωση (εναπόθεση πλακών λίπους στα τοιχώματα των αγγείων). Ακόμα το ισχαιμικό εγκεφαλικό μπορεί να συμβεί όταν συνυπάρχουν άλλες παθήσεις της καρδιάς και του αίματος, όπως η κολπική μαρμαρυγή και η δρεπανοκυτταρική αναιμία.

Ισχαιμικό επεισόδιο: Πώς γίνεται η διάγνωση

Η διάγνωση πραγματοποιείται με τη χρήση απεικονιστικών μεθόδων, όπως αξονική ή μαγνητική τομογραφία (με ή χωρίς σκιαγραφικό).

Οι συγκεκριμένες μέθοδοι χρησιμοποιούνται προκειμένου να αποκλειστούν άλλες παθήσεις, να προσδιοριστεί ο βαθμός της βλάβης και να καθοριστεί η θεραπευτική προσέγγιση με βάση τα αίτια και τον χρόνο του εγκεφαλικού.

Άλλες εξετάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ), το οποίο ελέγχει για ακανόνιστο καρδιακό παλμό ή υπερηχογράφημα Doppler για να ελέγξει για στένωση των αιμοφόρων αγγείων του λαιμού.

Επιπλέον, ελέγχεται η αρτηριακή πίεση και πραγματοποιούνται εξετάσεις αίματος για προσδιορισμό παθήσεων, όπως διαβήτης και υψηλή χοληστερόλη.

Πώς αντιμετωπίζεται

Η αντιμετώπιση συνήθως περιλαμβάνει τη θρομβόλυση χάρη στη χρήση φαρμάκων, όπως η αλτεπλάση, για τη διάλυση του θρόμβου και τη θρομβεκτομή, δηλαδή τη μηχανική αφαίρεση θρόμβου.

Η θρομβόλυση πραγματοποιείται εντός τεσσερισήμισι ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων, ενώ η θρομβεκτομή εντός έξι ωρών.

Επίσης, η θρομβεκτομή χρησιμοποιείται μόνο όταν ο θρόμβος βρίσκεται σε μεγάλο αιμοφόρο αγγείο στον εγκέφαλο.

Η θρομβόλυση και η θρομβεκτομή είναι αποτελεσματικές στη μείωση της αναπηρίας μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά μόνο περίπου το 10-15% των ανθρώπων μπορούν να τις λάβουν.

Χωρίς τις δύο αυτές προσεγγίσεις, ο θρόμβος συνήθως διαλύεται φυσικά μέσα σε λίγες ημέρες ή εβδομάδες με τη χρήση φαρμακευτικής αγωγής κατά τη διάρκεια και μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Για την ώρα οι αναδυόμενες θεραπείες στον τομέα της διαχείρισης του εγκεφαλικού αυτού του τύπου περιλαμβάνουν έρευνες για διευρυνόμενες ενδείξεις για θρομβεκτομή, θεραπεία με βλαστοκύτταρα και νευροπροστασία.