ΙΣΝ: Έρχονται τα νοσοκομεία «του μέλλοντος» στην Ελλάδα

Άμεσα αναμένεται να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες των τριών νέων νοσοκομείων - δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» (ΙΣΝ) και συγκεκριμένα του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής και του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης.

Με την έναρξη των εργασιών θα αρχίσει να παίρνει «σάρκα και οστά» το κοινό όραμα του ΙΣΝ και του αρχιτεκτονικού γραφείου Renzo Piano Building Workshop (RPBW), για την παράδοση στο ΕΣΥ τριών υπερσύγχρονων νοσοκομείων, διεθνών προδιαγραφών, σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση, με στόχο την ισότιμη και ποιοτική υγειονομική περίθαλψη για όλους.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ, με σκοπό τη δημιουργία πρότυπων νοσοκομείων για το μέλλον. Τα νοσοκομεία του μέλλοντος σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και λειτουργούν με επίκεντρο τον άνθρωπο, προσφέροντας έναν ελκυστικό χώρο εργασίας στους εργαζομένους και ένα περιβάλλον περίθαλψης που θα διασφαλίζει αξιοπρέπεια και άνεση στους ασθενείς. Στην κατεύθυνση αυτή, για τον σχεδιασμό των υποδομών και τον κλινικό προγραμματισμό των νοσοκομείων, το ΙΣΝ, ακολουθεί μία συμμετοχική διαδικασία, με εκτεταμένες διαβουλεύσεις και ανοιχτές συζητήσεις με τις τοπικές ιατρικές κοινότητες, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων, τους κατοίκους και τους εμπλεκόμενους φορείς του εκάστοτε νοσοκομείου.

Στην «καρδιά» των τριών έργων βρίσκεται η ιατρική αριστεία και η ολιστική φροντίδα, με επίκεντρο τον ασθενή. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξοπλιστούν με σύγχρονο, κορυφαίο ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ τα κλινικά προγράμματα σχεδιάζονται με στόχο να καλύψουν, όχι μόνο τις υφιστάμενες ανάγκες στις τρεις περιοχές, αλλά και τις μελλοντικές.

Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, θα είναι το πρώτο αποκλειστικά παιδιατρικό νοσοκομείο εκτός Αθηνών. Θα αποτελέσει κεντρικό πυλώνα ενός ολοκληρωμένου συστήματος κλινικής υγειονομικής περίθαλψης για παιδιά, νέους και τις οικογένειές τους στη Βόρεια Ελλάδα, και όχι μόνο, ενώ θα λειτουργήσει και ως κεντρικός κόμβος για την παιδιατρική εκπαίδευση και κατάρτιση. Το νοσοκομείο θα βρίσκεται στο Φίλυρο, στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης, και θα προσφέρει όλες τις βασικές κλινικές υπηρεσίες, από επείγοντα περιστατικά και πλήθος χειρουργικών ειδικοτήτων, μέχρι τμήματα Καρδιολογίας, Αιμοκάθαρσης και Ογκολογίας, καθώς και νεογνική και παιδιατρική εντατική φροντίδα. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο κτίριο, δίπλα στο νοσοκομείο, θα στεγάζεται το νέο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, ενώ ένα τρίτο κτίριο θα στεγάζει πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις διδασκαλίας και έρευνας.

Οι νοσοκομειακοί χώροι έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των γονέων και των φροντιστών, με στόχο να μπορούν να βρίσκονται δίπλα στα παιδιά. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν τα δωμάτια νοσηλείας, όπου οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ένα κινητό κρεβάτι για να διανυκτερεύσουν με το παιδί τους. Επιπλέον, το νοσοκομείο θα περιλαμβάνει χώρους παιχνιδιού και στοιχεία περιβαλλοντικού σχεδιασμού φιλικά προς τα παιδιά, ενώ θα διαθέτει ένα ειδικό σύστημα εύρεσης διαδρομής (wayfinding system) που θα βοηθά τα παιδιά, το προσωπικό και τους επισκέπτες να κινούνται με ευκολία μέσα στον χώρο.

Η ολοκλήρωση και παράδοσή του αναμένεται στα τέλη του 2026.

Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής

Με έδρα την πόλη της Κομοτηνής, το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ, θα λειτουργήσει ως κόμβος δευτεροβάθμιας δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης, που θα υποστηρίζει και θα συνεργάζεται με ένα τοπικό δίκτυο κέντρων υγείας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το νοσοκομείο θα αντικαταστήσει το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», που ιδρύθηκε το 1937, καθιστώντας το ένα από τα παλαιότερα νοσοκομεία στην Ελλάδα, που εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και σήμερα.

Θα ακολουθήσει μία ολιστική προσέγγιση στη φροντίδα ασθενών, εφαρμόζοντας καινοτομίες στον κλινικό σχεδιασμό και στην ιατρική τεχνολογία, που ευθυγραμμίζονται με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, σε επίπεδο παροχής υγειονομικής περίθαλψης και λειτουργίας. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πρότυπου δημόσιου νοσοκομείου για τους κατοίκους του Νομού Ροδόπης στη Βόρεια Ελλάδα, και όχι μόνο

Η κατασκευή του αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2026.

Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης

Το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ θα αντικαταστήσει στο ίδιο οικόπεδο το υφιστάμενο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, που λειτουργεί από το 1953. Το νέο νοσοκομείο θα παρέχει υψηλής ποιότητας δευτεροβάθμια περίθαλψη για τους ενήλικες, νέους και παιδιά της Σπάρτης, της Λακωνίας και της ευρύτερης περιοχής. Θα περιλαμβάνει ιατρικές και χειρουργικές ειδικότητες, όπως αυτές της Καρδιολογίας και της Ουρολογίας, γυναικολογικές και παιδιατρικές μονάδες, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) καθώς και μία συστεγαζόμενη Μονάδα Ψυχικής Υγείας ενηλίκων, με αυτοτελείς εγκαταστάσεις και εξωτερικούς χώρους. Το νοσοκομείο δεν θα παρέχει μόνο υπηρεσίες υγείας, αλλά θα υποστηρίζει παράλληλα το ευρύτερο δίκτυο μονάδων υγειονομικής περίθαλψης στην Πελοπόννησο και θα διασφαλίζει τη συνεκτική παροχή υπηρεσιών υγείας σε ολόκληρη τη χερσόνησο.

Η παράδοσή του στο ΕΣΥ έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του 2027.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η φύση διαδραματίζει κεντρικό και θεραπευτικό ρόλο, κατά τα πρότυπα των Ασκληπιείων στην Αρχαία Ελλάδα, τα πάρκα, οι κήποι, οι παιδικές χαρές και τα αίθρια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού και των τριών νοσοκομείων. Σε πλήρη εναρμόνιση με τις προδιαγραφές των νοσοκομείων του μέλλοντος θα περιλαμβάνουν ανοιχτούς χώρους για τους ασθενείς και το κοινό, διαδραστικούς χώρους για τα παιδιά, όμορφα μονοπάτια στη σκιά των δέντρων και εσωτερικές αυλές.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού των νοσοκομείων βρίσκεται, επίσης, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, με καινοτομίες ως προς την ενεργειακή αποδοτικότητά τους. Παράλληλα, μέσω της πλήρους ψηφιοποίησης των κλινικών υπηρεσιών τους, θα λειτουργήσουν με μηδενική χρήση χαρτιού, αποτελώντας σημείο αναφοράς για ολόκληρο το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας και διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά τους για το μέλλον.