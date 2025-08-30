Καρκίνος του μαστού: Το χάπι που αλλάζει τη μάχη με την ασθένεια

Μια νέα θεραπευτική προσέγγιση για τον καρκίνο του μαστού φέρνει αισιοδοξία σε χιλιάδες ασθενείς παγκοσμίως. Το φάρμακο Verzenio (δραστική ουσία: Abemaciclib), που αναπτύχθηκε από τη φαρμακευτική εταιρεία Lilly Oncology, αποδεικνύεται σωτήριο όχι μόνο για τις προχωρημένες μορφές της νόσου, αλλά και για τα πρώιμα στάδια υψηλού κινδύνου.

Αρχικά εγκεκριμένο το 2017 από τον FDA για μεταστατικό HR+ καρκίνο του μαστού — που αφορά περίπου το 70% των περιπτώσεων — το Verzenio έλαβε το 2023 επέκταση χρήσης και για πρώιμα στάδια της νόσου με υψηλό κίνδυνο υποτροπής.

Η απόφαση αυτή βασίστηκε σε δεδομένα από κλινικές δοκιμές φάσης 3, τα οποία πλέον επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου.

Η δοκιμή περιλάμβανε 5.637 ενήλικες με HER2-αρνητικό και HR-θετικό καρκίνο του μαστού, τον πιο κοινό τύπο της νόσου. Οι ασθενείς είχαν ήδη λεμφαδενική προσβολή, γεγονός που αύξανε τον κίνδυνο υποτροπής.

Η θεραπεία με Verzenio σε συνδυασμό με ορμονοθεραπεία για δύο χρόνια οδήγησε σε στατιστικά σημαντική βελτίωση της συνολικής επιβίωσης, συγκριτικά με την ορμονοθεραπεία ως μονοθεραπεία.

Το Verzenio δρα αναστέλλοντας τα ένζυμα CDK4 και CDK6, τα οποία είναι υπεύθυνα για την κυτταρική διαίρεση, ενώ η ορμονοθεραπεία μειώνει την επίδραση των ορμονικών υποδοχέων στα καρκινικά κύτταρα. Ο συνδυασμός των δύο θεραπειών αποδείχθηκε καθοριστικός στην πρόληψη της εξέλιξης της νόσου.

Τα ευρήματα της επταετούς παρακολούθησης, αν και δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί σε επιστημονική επιθεώρηση, θα παρουσιαστούν σε προσεχές ιατρικό συνέδριο και αναμένεται να κατατεθούν προς αξιολόγηση. Ο

πρόεδρος της Lilly Oncology, Jacob Van Naarden, δήλωσε:

«Η πρόληψη της υποτροπής και η παράταση της ζωής των ασθενών είναι ο απόλυτος στόχος. Αυτά τα δεδομένα καθιερώνουν το Verzenio ως στάνταρ θεραπεία για ασθενείς με θετικούς λεμφαδένες και υψηλό κίνδυνο υποτροπής.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με τον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού — τον πιο επιθετικό τύπο της νόσου — οι HER2-αρνητικοί και HR+ τύποι είναι ιδιαίτερα θεραπεύσιμοι. Ωστόσο, η λεμφαδενική προσβολή παραμένει κρίσιμος παράγοντας κινδύνου, καθιστώντας τη νέα θεραπεία ακόμη πιο σημαντική.