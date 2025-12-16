Καρκίνος του προστάτη: Σύγχρονη αντιμετώπιση με νέα χειρουργική τεχνική

Μια νέα, σύγχρονη, χειρουργική τεχνική για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη, γνωστή ως Τεχνική Gaston - Πλάγια Προσπέλαση στη Ρομποτική Ριζική Προστατεκτομή, έρχεται να προσφέρει μια σημαντική θεραπευτική επιλογή, εξασφαλίζοντας όχι μόνο την πλήρη ίαση αλλά και την άμεση και αποτελεσματική διατήρηση της εγκράτειας και της στυτικής λειτουργίας.

Για πρώτη φορά, αυτή η διεθνώς αναγνωρισμένη και τεχνικά απαιτητική μέθοδος εφαρμόζεται συστηματικά στην Ελλάδα από τον Χειρουργό Ουρολόγο Δρ. Μάρκο Καραβιτάκη και την ομάδα του, προσφέροντας στους Έλληνες ασθενείς πρόσβαση στην κορυφή της ρομποτικής χειρουργικής χωρίς να χρειάζεται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.

Καρκίνος προστάτη: Ιάσιμος με έγκαιρη διάγνωση

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τον πιο κοινό καρκίνο στο ανδρικό φύλο και τη δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο. Με τη στατιστική που θέλει έναν στους οκτώ άνδρες να διαγιγνώσκεται με τη νόσο κάποια στιγμή στη ζωή του, η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της αποτελεσματικής θεραπείας είναι ζωτικής σημασίας.

Στην Ελλάδα, οι νέες περιπτώσεις καρκίνου του προστάτη ξεπερνούν τις 5.000 ετησίως. Ωστόσο, η ιατρική επιστήμη δίνει ξεκάθαρη απάντηση: όταν εντοπιστεί έγκαιρα, ο καρκίνος του προστάτη είναι πλήρως ιάσιμος. Η μάχη πλέον δεν αφορά μόνο την εξάλειψη του όγκου, αλλά και την ποιότητα ζωής μετά την επέμβαση.

Η εξέλιξη της χειρουργικής: Από την ανοικτή στην ρομποτική εποχή

Τα τελευταία χρόνια, η χειρουργική του προστάτη έχει μεταμορφωθεί ριζικά. Η κλασική «ανοικτή» προσπέλαση έχει αντικατασταθεί από ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους, όπως η λαπαροσκοπική και η ρομποτική χειρουργική.

Αυτές οι σύγχρονες προσεγγίσεις προσφέρουν σαφή πλεονεκτήματα:

Λιγότερη απώλεια αίματος

Ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή στην καθημερινότητα

Ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου

Σημαντικά καλύτερη ποιότητα ζωής

Πλέον, ο διπλός στόχος της θεραπείας είναι:

Η ριζική αφαίρεση του καρκίνου (ογκολογικό αποτέλεσμα) και Η διατήρηση της εγκράτειας των ούρων και της στυτικής λειτουργίας (λειτουργικό αποτέλεσμα).

Νευροπροστασία: Το κλειδί για την μετα-επεμβατική λειτουργία

Η διατήρηση της στυτικής λειτουργίας εξαρτάται από τη διάσωση των νεύρων της στύσης (νευροπροστασία). Αυτές οι λεπτές νευρικές ίνες, που περιβάλλουν τον προστάτη, είναι εξαιρετικά ευαίσθητες και πρέπει να παραμείνουν ανέπαφες και λειτουργικά ακέραιες κατά τη διάρκεια της επέμβασης για την αφαίρεση του όγκου.

Στις κλασικές τεχνικές ρομποτικής επέμβασης, η προσέγγιση του προστάτη (συνήθως από πίσω ή από πάνω) περνά αναγκαστικά μέσα από περιοχές με πυκνές νευρικές ίνες, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού ή καταστροφής τους. Αυτή η πρόκληση οδήγησε στην αναζήτηση νέων, πιο στοχευμένων, μεθόδων.

Η τεχνική Gaston: Η πλάγια προσπέλαση που αλλάζει τα δεδομένα στην αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη

Η απάντηση στις προκλήσεις της νευροπροστασίας ήρθε από τη Γαλλία και τον διακεκριμένο χειρουργό ουρολόγο R. Gaston, ο οποίος υπήρξε πρωτοπόρος στην ελάχιστα επεμβατική ριζική προστατεκτομή. Ο Gaston ανέπτυξε την καινοτόμο μέθοδο της Πλάγιας Προσπέλασης (Lateral Approach).

Τι είναι η Πλάγια Προσπέλαση στη Ρομποτική Ριζική Προστατεκτομή;

Η Τεχνική Gaston - Πλάγια Προσπέλαση στη Ρομποτική Ριζική Προστατεκτομή είναι μια σύγχρονη τεχνική κατά τη ρομποτική ριζική προστατεκτομή, όπου ο χειρουργός προσεγγίζει τον προστάτη από τα πλάγια, μέσω ενός στενού και στοχευμένου ανατομικού ανοίγματος. Αυτός ο τρόπος προσπέλασης επιτρέπει την πλήρη αποφυγή των εξαιρετικά ευαίσθητων περιοχών.

Το βασικό της πλεονέκτημα; Διατηρούνται ανέπαφα τα νευροαγγειακά δεμάτια (νεύρα στύσης) και οι κρίσιμες ανατομικές δομές που είναι υπεύθυνες για την εγκράτεια των ούρων, όπως ο σφιγκτήρας της ουρήθρας και οι σύνδεσμοι στήριξης.

Εξαιρετικά Λειτουργικά Αποτελέσματα

Η Πλάγια Προσπέλαση στη Ρομποτική Ριζική Προστατεκτομή, σύμφωνα με δημοσιευμένα δεδομένα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, έχει δείξει ότι προσφέρει εξαιρετικά λειτουργικά αποτελέσματα στη ριζική προστατεκτομή.

Εγκράτεια Ούρων: Τα ποσοστά άμεσης εγκράτειας (ήδη από τις πρώτες ημέρες) αγγίζουν το 95%, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο σε σύγκριση με τις κλασικές τεχνικές. Στυτική Λειτουργία: Η αποκατάσταση της στύσης επιτυγχάνεται σε ποσοστό άνω του 80% μέσα στον πρώτο χρόνο, χάρη στην ελαχιστοποίηση του τραυματισμού των νεύρων. Ογκολογικό Αποτέλεσμα: Η τεχνική προσφέρει βέλτιστο ογκολογικό αποτέλεσμα, συνδυάζοντας τη ριζικότητα στην αντιμετώπιση του καρκίνου με την καλύτερη δυνατή προστασία της ποιότητας ζωής.

Ο Χειρουργός Ουρολόγος Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης φέρνει την τεχνική Gaston στην Ελλάδα

Η Πλάγια Προσπέλαση στη Ρομποτική Ριζική Προστατεκτομή είναι μια τεχνικά απαιτητική επέμβαση, η οποία προϋποθέτει εξειδικευμένη εκπαίδευση. Ο Χειρουργός Ουρολόγος Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης, Διευθυντής της Β’ Ουρολογικής Κλινικής Λευκός Σταυρός και Αντιπρόεδρος EAU PO της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, έφερε αυτή την τεχνική αιχμής για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Ο Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης εκπαιδεύτηκε και εξειδικεύτηκε στη ρομποτική χειρουργική δίπλα στον ίδιο τον R. Gaston, στην Ουρολογική Κλινική Saint Augustin στο Μπορντώ της Γαλλίας. Η εμπειρία του αυτή τον καθιστά τον μοναδικό χειρουργό ουρολόγο στην Ελλάδα — και έναν από τους ελάχιστους διεθνώς — που εφαρμόζει συστηματικά την Τεχνική Gaston - Πλάγια Προσπέλαση στη Ρομποτική Ριζική Προστατεκτομή κατά τη διάρκεια της ρομποτικής ριζικής προστατεκτομής.

Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης: Μια τεράστια εμπειρία και αναγνώριση

Ο Χειρουργός Ουρολόγος Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης είναι ένας από τους εμπειρότερους και πλέον διακεκριμένους Χειρουργούς Ουρολόγους στην Ελλάδα, με πάνω από 2.500 επεμβάσεις και μέσο όρο 4 χειρουργεία ημερησίως, επιβεβαιώνοντας τη βαρύτητα και την πολυπλοκότητα των περιστατικών που αναλαμβάνει.

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης

Ο Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης είναι Χειρουργός Ουρολόγος με σημαντικές διακρίσεις, έχοντας κατακτήσει 5 από τα 6 πρώτα βραβεία Χειρουργικών Τεχνικών στα δύο πιο πρόσφατα Πανελλήνια Ουρολογικά Συνέδρια (2022 & 2024). Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζουν την υψηλή τεχνική του κατάρτιση και τη σταθερή του προσήλωση στην εξέλιξη της ουρολογικής χειρουργικής.

Διατηρεί ενεργό επιστημονικό έργο, συμμετέχοντας σε έρευνες και συγγραφικές δραστηριότητες, με δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά. Παράλληλα, αποτελεί τακτικό ομιλητή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συνεχή επιστημονική ενημέρωση του κλάδου.

Ο Χειρουργός Ουρολόγος Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης αναλαμβάνει προσωπικά τόσο τη χειρουργική αντιμετώπιση όσο και τη μετεγχειρητική παρακολούθηση, παρέχοντας ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα σε κάθε ασθενή.

Η δέσμευση του ίδιου και της ομάδας του είναι να προσφέρουν την κορυφαία χειρουργική φροντίδα για την αντιμετώπιση και ίαση του καρκίνου του προστάτη στους Έλληνες ασθενείς, δίνοντάς τους μια επιλογή για την οποία μέχρι σήμερα ταξίδευαν σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού. Η Πλάγια Προσπέλαση στη Ρομποτική Ριζική Προστατεκτομή δεν είναι απλώς μια νέα τεχνική, αλλά μια εγγύηση για την καλύτερη δυνατή λειτουργική αποκατάσταση και την επιστροφή σε μια ζωή υψηλής ποιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την νέα αυτή τεχνική αντιμετώπισης του καρκίνου του προστάτη, μπορείτε να επισκεφθείτε την ενημερωμένη ιστοσελίδα του Χειρουργού Ουρολόγου Δρ. Μάρκου Καραβιτάκη www.karavitakis-urology.gr, να διαβάσετε τις εκατοντάδες μαρτυρίες ανθρώπων που έχει χειρουργήσει και να διαμορφώσετε, σε συνεργασία με τον ιατρό, την καταλληλότερη επιλογή για τη δική σας περίπτωση.