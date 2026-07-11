Καταρρίπτεται ο μύθος του «γλυκοαίματου»: Πώς επιλέγουν τα κουνούπια τους στόχους τους

Τα κουνούπια δεν επιλέγουν τυχαία ποιον θα τσιμπήσουν. Πολύ πριν ακουμπήσουν στην επιδερμίδα του ανθρώπου, έχουν διαβάσει τα σήματά του σώματός του από μακριά και έχουν αποφανθεί εάν είναι άξιος ή όχι.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του BBC, το σώμα εκπέμπει πολυάριθμους βιολογικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένης της αναπνοής και της οσμής, που καθορίζουν την ευαισθησία ενός ατόμου στα τσιμπήματα.

Για ορισμένους ανθρώπους, αυτοί οι δείκτες είναι ακαταμάχητα ισχυροί.

Οι αγαπημένοι στόχοι των κουνουπιών

Μόνο τα θηλυκά κουνούπια τσιμπούν τους ανθρώπους. Έλκονται από το αίμα μας και ειδικότερα από την πρωτεΐνη που παρέχει ανάπτυξη των ωαρίων τους.

Χρησιμοποιούν όραση και όσφρηση για να αναγνωρίσουν τους στόχους τους από απόσταση περίπου 10 μέτρων.

Μεταξύ αυτών είναι και το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) που αποβάλλεται από την αναπνοή. Και επειδή οι ενήλικες παράγουν περισσότερο, είναι και πιο ελκυστικοί.

Μελέτες δείχνουν ότι τα κουνούπια, έλκονται, επίσης από τη θερμότητα και την υγρασία.

Οι έγκυες γυναίκες είναι επομένως δύο φορές πιο ελκυστικές για τα κουνούπια. Αυτό συμβαίνει επειδή η εγκυμοσύνη αυξάνει τη μεταβολική ζήτηση και τον όγκο αναπνοής.

Στην ίδια κατηγορία και άνθρωποι με μεγαλύτερο σωματικό βάρος.

Καθώς τα κουνούπια πλησιάζουν (και βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων), αναγνωρίζουν τα θύματα μέσω μιας σειράς σημάτων, συμπεριλαμβανομένων των οσμών του δέρματος και της αναπνοής.

«Ουσιαστικά, η μυρωδιά είναι αυτή που καθορίζει ποιον θα τσιμπήσει ένα κουνούπι» σημείωσε ο Steve Lindsay, καθηγητής εντομολογίας δημόσιας υγείας στο Πανεπιστήμιο Durham στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτός, και συνεργάτες του, έχουν απορρίψει το σενάριο του «γλυκοαίματου», καθώς αποφάνθηκαν πως αυτό που παίζει ρόλο είναι η μυρωδιά του δέρματος. Έγινε και σχετική ανάλυση, όπου φάνηκε πως επέλεγαν συγκεκριμένες οσμές.