Τα κουνούπια τίγρεις απειλούν και φέτος την Ελλάδα - Τα ύποπτα συμπτώματα

Για άλλη μία χρονιά, οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας για να αποφύγουν τα κουνούπια τίγρεις, που είναι φορείς του ιού του Δυτικού Νείλου.

Η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, μιλώντας στο Action24, κάλεσε ειδικά τις ευπαθείς ομάδες να χρησιμοποιούν όλα τα απαραίτητα μέσα για να αποφύγουν το τσίμπημα.

«Εδώ και χρόνια, υπάρχει ο ιός του δυτικού Νείλου. Μεταδίδεται από μολυσμένα κουνούπια, που μεταφέρονται από μολυσμένα πτηνά» σημείωσε και ενώ εξήγησε πως στο 80% των ατόμων δεν προκαλεί τίποτα το τσίμπημα, υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που μπορεί να καταλήξουν και σε θάνατο.

«Από το 2010 έχουμε θάνατο ή θανάτους από τον ιό» σημείωσε και ζήτησε «να χρησιμοποιούμε εντομοαπωθητικά χώρου και σε μας τους ίδιους», επίσης, βοήθεια η χρήση σιτών, κλιματιστικών και ανεμιστήρων.

Ευπαθείς ομάδες, όπως εξήγησε, είναι ηλικιωμένοι, άτομα με χρόνια νοσήματα, έγκυες αλλά και παιδιά.

«Είναι πολύ σημαντικό και η πολιτεία να έχει κάνει ολόκληρο προγραμματισμό, ειδικά σε περιοχές με στάσιμα νερά. Για να καθαρίσουν μήνες πριν ώστε να μην αναπτυχθούν μολυσμένα κουνούπια» συμπλήρωσε η ειδικός.

Και παρότι ανέφερε πως φέτος ο χειμώνας ήταν ιδιαίτερα βροχερός, κάτι θετικό, συμπλήρωσε πως ο καιρός αυτός αυξάνει τα στάσιμα νερά.

Καταλήγοντας, η κα Ψαλτοπούλου επέμεινε πως ειδικά το απόγευμα και το βράδυ θέλει προσοχή στα κουνούπια και εάν κάποιος μεγάλης ηλικίας εμφανίσει πυρετό ή σύγχυση πρέπει να πάει αμέσως στο νοσοκομείο.