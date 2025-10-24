«Κατρακυλούν» στο αλκοόλ οι έφηβοι στην Ευρώπη: 1 στους 3 πίνει σαν αλκοολικός

Από τα 18 έως τα 21 έτη, τα όρια για την κατανάλωση αλκοόλ ποικίλουν ανά χώρα, αλλά παντού ισχύει το εξής: Κανείς δεν τα τηρεί. Ακόμα και επιχειρήσεις, που έχουν αυξημένη ευθύνη ενώπιον του νόμου, προτιμούν να «ποτίσουν» ανήλικους παρά να αφήσουν δυνητικούς πελάτες «ξενερωμένους».

Τα αποτελέσματα αναμενόμενα. Μια νέα πανευρωπαϊκή έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) δείχνει πως η σχέση των Ελλήνων νέων με το αλκοόλ και το κάπνισμα ολοένα επιδεινώνεται.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ανήλικοι στην Ελλάδα ξεκινούν από μικρή ηλικία να καταναλώνουν αλκοόλ, ενώ τα ποσοστά είναι υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αλκοόλ και παιδιά: Ποιος δεν ήξερε ότι θα πάει «στραβά»;

Σύμφωνα με τα δεδομένα, 1 στους 3 16χρονους έχει καταναλώσει 5 ή περισσότερα ποτά σε μία μόνο περίσταση μέσα στον τελευταίο μήνα. Το ποσοστό των μαθητών που δηλώνουν ότι μέθυσαν τον τελευταίο μήνα έφτασε το 13%, έναντι 10% το 2019, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι το 92% των ανηλίκων δηλώνουν πως μπορούν πολύ εύκολα να προμηθευτούν αλκοόλ, γεγονός που αποδεικνύει την έλλειψη ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά.

Τα κορίτσια φαίνεται πως δεν υπολείπονται των αγοριών, αφού 87% δηλώνουν ότι έχουν δοκιμάσει αλκοόλ έστω μία φορά. Ωστόσο, τα αγόρια κρατούν τα πρωτεία στην υπερβολική κατανάλωση με ποσοστό 39%, έναντι 35% των κοριτσιών.

Η έρευνα καταγράφει επίσης σημαντική χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου: το 26% των μαθητών το έχει χρησιμοποιήσει τον τελευταίο μήνα, ενώ 65% θεωρούν ότι είναι πολύ εύκολο να το βρουν.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν μια ανησυχητική κοινωνική τάση: η κατανάλωση αλκοόλ και νικοτίνης από ανηλίκους αυξάνεται, καθώς η πρόσβαση παραμένει ανεξέλεγκτη και η κατανάλωση θεωρείται πηγή γοήτρου ή κοινωνικής αποδοχής.