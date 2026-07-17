Το καλοκαίρι για τους περισσότερους ανθρώπους είναι μια περίοδος αρκετά όμορφη, με την θάλασσα, τον ήλιο και τις άδειες να είναι το «handbook» της εποχής.

Ωστόσο για όσους καταναλώνουν αντικαταθλιπτικά και αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας δεν είναι και η καλύτερη περίοδος για εξωτερικές δραστηριότητες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να έχουν αρνητικές επιδράσεις στην υγεία όσων παίρνουν φαρμακευτική αγωγή.

Τα SSRI (εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης) και τα SNRI (αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης και νορεπινεφρίνης) είναι τα αντικαταθλιπτικά που συνδέονται συχνότερα με την αντίδραση στη ζέστη, αν και άτομα που λαμβάνουν φάρμακα άλλων κατηγοριών, όπως τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, ενδέχεται επίσης να παρουσιάσουν συμπτώματα κατά τη διάρκεια περιόδων καύσωνα, σύμφωνα με το Psychology Today.

Πώς λειτουργούν τα αντικαταθληπτικά στην ζέστη

Ορισμένα αντικαταθλιπτικά επηρεάζουν την ικανότητα του οργανισμού να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του, αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη ζέστη, όπως ζάλη, ναυτία, πονοκέφαλος, κόπωση και αφυδάτωση.

Ο τρόπος με τον οποίο συμβαίνει αυτό εξαρτάται από τον τύπο του αντικαταθλιπτικού. Τα Prozac, Celexa Lexapro και Zoloft, καθώς και τα Cymbalta και Effexor , μπορούν να προκαλέσουν υπερβολική εφίδρωση, μια παρενέργεια γνωστή ως δευτεροπαθής υπεριδρωσία.

Στην περίπτωση των τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών, η ικανότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος μέσω της εφίδρωσης μπορεί να επηρεαστεί με δύο τρόπους: σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται αύξηση της εφίδρωσης, ενώ σε άλλες παρατηρείται μείωση. Όταν η εφίδρωση μειώνεται, αυτό οφείλεται στην αντιχολινεργική δράση των συγκεκριμένων φαρμάκων.

Μελετάται πως η σεροτονίνη, προκαλεί ορισμένες διεργασίες στις οποίες οφείλεται η εφίδρωση. Ο κίνδυνος υπερθέρμανσης αυξάνεται καθώς η αφυδάτωση που προκύπτει από την απώλεια μεγάλων ποσοτήτων υγρών μέσω του ιδρώτα περιορίζει την ικανότητα του σώματος να ψύχεται αποτελεσματικά.

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Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε

Το συχνότερο πρόβλημα είναι η αφυδάτωση, η οποία μπορεί να προκληθεί όταν οι απώλειες υγρών λόγω της ζέστης και της εφίδρωσης δεν αναπληρώνονται επαρκώς. Τα κύρια συμπτώματα περιλαμβάνουν ξηροστομία, πονοκέφαλο, ζάλη, κόπωση και έντονο αίσθημα δίψας.

Εάν δεν αντιμετωπιστεί, η αφυδάτωση μπορεί να εξελιχθεί σε θερμοπληξία. Σε αυτή την κατάσταση, το σώμα δεν είναι πλέον σε θέση να ρυθμίσει αποτελεσματικά τη θερμοκρασία του.

Τα συμπτώματα διαφέρουν σημαντικά από εκείνα της απλής αφυδάτωσης και περιλαμβάνουν ζεστό και ξηρό δέρμα (συχνά χωρίς καθόλου εφίδρωση), πνευματική σύγχυση, δυσκολία στην άρθρωση του λόγου, ταχυκαρδία και πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος.

Πώς να παραμείνετε ασφαλείς

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να θυμάστε είναι να μην διακόψετε μόνοι σας τη λήψη των φαρμάκων σας. Η απότομη διακοπή των αντικαταθλιπτικών μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστα και μερικές φορές σοβαρά συμπτώματα στέρησης. Μερικές απλές στρατηγικές μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της δυσφορίας και των κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με τη λήψη αντικαταθλιπτικών σε ζεστό καιρό:

Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας όποτε είναι δυνατόν.

κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας όποτε είναι δυνατόν. Πίνετε νερό τακτικά . Μπορεί επίσης να βοηθήσει η κατανάλωση φρούτων πλούσιων σε νερό, όπως το καρπούζι, καθώς ορισμένοι άνθρωποι αναφέρουν ότι τα αντικαταθλιπτικά μειώνουν την αίσθηση της δίψας.

. Μπορεί επίσης να βοηθήσει η κατανάλωση φρούτων πλούσιων σε νερό, όπως το καρπούζι, καθώς ορισμένοι άνθρωποι αναφέρουν ότι τα αντικαταθλιπτικά μειώνουν την αίσθηση της δίψας. Αποφύγετε το αλκοόλ και την καφεΐνη , καθώς και τα δύο μπορούν να συμβάλουν στην απώλεια υγρών.

, καθώς και τα δύο μπορούν να συμβάλουν στην απώλεια υγρών. Να φοράτε ελαφριά ρούχα για να βοηθήσετε το σώμα σας να παραμείνει δροσερό