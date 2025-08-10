Κλιματική Αλλαγή: Πώς οι νύχτες με υψηλές θερμοκρασίες συνδέονται με καρδιακά προβλήματα

Μετά τις θερμές ημέρες, οι κλιματολόγοι πλέον κρούουν τον «κώδωνα του κινδύνου» και για τις ζεστές νύχτες, απόρροια της κλιματικής αλλαγής, συνδέοντάς 'τες με αύξηση ασθενειών σχετικών με την καρδιά.

Όταν οι θερμοκρασίες τη νύχτα δεν πέφτουν αρκετά σε σχέση με την υψηλή θερμοκρασία της ημέρας, είναι πιο δύσκολο για τους ανθρώπους να δροσιστούν, σύμφωνα με την Climate Central, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που αναλύει και εκθέτει την κλιματική επιστήμη.

Η ακραία ζέστη είναι η κύρια αιτία θανάτου που σχετίζεται με τις καιρικές συνθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τους καύσωνες να ευθύνονται για περισσότερους θανάτους από άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως οι ανεμοστρόβιλοι, οι πλημμύρες ή οι τυφώνες, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Scientists are sounding the alarm on hot summer nights, saying they are quietly becoming a worrisome consequence of climate change — and a public health concern. https://t.co/WxDwEwEGA4 — ABC News (@ABC) August 10, 2025

Κλιματική Αλλαγή: Τι προκαλούν στον οργανισμό οι ζεστές νύχτες

Οι πιο σοβαρές επιπτώσεις της καύσωνα στην υγεία συνδέονται συχνά με τις υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, προειδοποιεί η EPA.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) επαναλαμβάνουν αυτές τις προειδοποιήσεις, λέγοντας ότι αν ο αέρας παραμείνει πολύ ζεστός τη νύχτα, το σώμα αντιμετωπίζει επιπλέον πίεση προσπαθώντας να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του σώματος.

Χωρίς την πτώση της θερμοκρασίας, οι ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες - συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, των παιδιών και των ατόμων με προϋπάρχουσες παθήσεις - αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους για την υγεία, σύμφωνα με τον οργανισμό.

Η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες το βράδυ έχει συνδεθεί με χειρότερη ποιότητα ύπνου, η οποία μπορεί να βλάψει την ανοσολογική λειτουργία, να επιδεινώσει τα προβλήματα ψυχικής υγείας και να αυξήσει τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων, όπως καρδιακές παθήσεις, σύμφωνα με το CDC.

Με πληροφορίες από ABC News