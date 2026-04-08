Κρούσμα μηνιγγίτιδας σε φοιτητή του ΑΠΘ: Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ - Η σύσταση του ΕΟΔΥ

Κρούσμα μηνιγγίτιδας σε φοιτητή του ΑΠΘ σήμανε συναγερμό στις υγειονομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Reader.gr, πρόκειται για 19χρονο φοιτητή, ο οποίος προσβλήθηκε από τον ιό και νοσηλεύεται στην Μονάδα Ενταντικής Θεραπείας νοσοκομείου της πόλης.

Επιπλέον, ο ΕΟΔΥ εξέδωσε σχετικό έγγραφο, με το οποίο συνιστά τη χορήγηση χημειοπροφύλαξης σε άτομα που ήρθαν σε στενή επαφή με το περιστατικό και θεωρούνται υψηλού κινδύνου.