Κρούσμα μηνιγγίτιδας σε φοιτητή του ΑΠΘ: Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ - Η σύσταση του ΕΟΔΥ

Ένα ακόμα κρούσμα μηνιγγίτιδας έκανε την εμφάνισή του, αυτή τη φορά σε φοιτητή του ΑΠΘ. Ο νεαρός νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, ενώ ο ΕΟΔΥ εξέδωσε σύσταση για τις στενές επαφές.

ΑΠΘ
ΑΠΘ
Κρούσμα μηνιγγίτιδας σε φοιτητή του ΑΠΘ σήμανε συναγερμό στις υγειονομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Reader.gr, πρόκειται για 19χρονο φοιτητή, ο οποίος προσβλήθηκε από τον ιό και νοσηλεύεται στην Μονάδα Ενταντικής Θεραπείας νοσοκομείου της πόλης.

Επιπλέον, ο ΕΟΔΥ εξέδωσε σχετικό έγγραφο, με το οποίο συνιστά τη χορήγηση χημειοπροφύλαξης σε άτομα που ήρθαν σε στενή επαφή με το περιστατικό και θεωρούνται υψηλού κινδύνου.

