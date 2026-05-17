Νόσος Έμπολα: Νέος έκτακτος συναγερμός από τον ΠΟΥ για τον ιό Μπουντιμπουγκιό -246 κρούσματα και 80 θάνατοι

Ο κόσμος μας έχει περάσει σε μία κατάσταση αβεβαιότητας αναφορικά με νέα επιδημικά ξεσπάσματα, και μετά την ολιγοήμερη διεθνή κρίση που προήλθε από τα κρούσματα χανταιού σε ερευνητικό κρουαζιερόπλοιο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κηρύσσει νέα κατάσταση έκτακτης ανάγκης αυτή τη φορά εξαιτίας διασποράς νόσου Έμπολα με τουλάχιστον 246 ύποπτα κρούσματα και 80 θανάτους οφειλόμενους στον ιό Bundibugyo (μπουντιμπουγκιό).

Το μείζον πρόβλημα είναι ότι σε αντίθεση με τον ιό Έμπολα του Ζαΐρ για τον οποίο υπάρχει διαθέσιμο, για το συγκεκριμένο στέλεχος του ιού δεν υπάρχουν ούτε εμβόλια ούτε στοχευμένα φάρμακα.

Τι είναι ο ιός Μπουντιμπουγκιό, (μέλος της οικογένειας των ιών Έμπολα)

Ο ιός Μπουντιμπουγκιό είναι ένα στέλεχος του ιού Έμπολα, ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια των ιών Έμπολα και προκαλεί αιμορραγικό πυρετό. Ευθύνεται για την εμφάνιση σοβαρής νόσου, έχει υψηλή θνησιμότητα και έχει χαρακτηριστεί από τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας (ΠΟΥ) προτεραιότητας Α παθογόνο και κατηγορίας 4 υψηλού κινδύνου παθογόνο.

Το χρονικό του νέου συναγερμού

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 12 - Προσδιορισμός έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας διεθνούς εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένης μιας πανδημικής έκτακτης ανάγκης του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (2005) (ΔΥΚ), ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Δρ. Τέντρος Άντχανομ Γιεμπρεγιέσους αποφάσισε ότι η νόσος Έμπολα που προκαλείται από τον ιό Bundibugyo στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα ​​συνιστά έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας διεθνούς εμβέλειας (ΔΥΕ), αλλά δεν πληροί τα κριτήρια της πανδημικής έκτακτης ανάγκης, όπως ορίζονται στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό (ΔΥΚ).

Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στην ηγεσία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Ουγκάντα ​​για τη δέσμευσή τους να λάβουν τα απαραίτητα και δυναμικά μέτρα για να θέσουν υπό έλεγχο το συμβάν, καθώς και για την ειλικρίνειά τους στην αξιολόγηση του κινδύνου που θέτει αυτό το συμβάν για άλλα κράτη μέρη, επιτρέποντας έτσι στην παγκόσμια κοινότητα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ετοιμότητας.

Στην απόφασή του, ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ έλαβε υπόψη, μεταξύ άλλων, πληροφορίες που παρείχαν τα συμβαλλόμενα κράτη - τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα ​​- επιστημονικές αρχές καθώς και τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και άλλες σχετικές πληροφορίες· και αξιολόγησε τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, τον κίνδυνο διεθνούς εξάπλωσης ασθενειών και τον κίνδυνο παρεμβολής στη διεθνή κυκλοφορία.

Γιατί το συμβάν θεωρείται έκτακτο και επισύρει επαγρύπνηση έκτακτης ανάγκης

Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ θεωρεί ότι το συμβάν πληροί τα κριτήρια του ορισμού της PHEIC, που περιέχεται στο Άρθρο 1 - Ορισμοί του Διεθνούς Κώδικα Υγείας, για τους ακόλουθους λόγους:

1. Το συμβάν είναι έκτακτο για τους ακόλουθους λόγους:

Μέχρι τις 16 Μαΐου 2026, οκτώ εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα, 246 ύποπτα κρούσματα και 80 ύποπτοι θάνατοι είχαν αναφερθεί στην επαρχία Ιτούρι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό σε τουλάχιστον τρεις υγειονομικές ζώνες, συμπεριλαμβανομένων των Μπούνια, Ρουαμπάρα και Μονγκμπουάλου.

Επιπλέον, δύο εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα (συμπεριλαμβανομένου ενός θανάτου) χωρίς εμφανή σύνδεση μεταξύ τους έχουν αναφερθεί στην Καμπάλα της Ουγκάντα, εντός 24 ωρών το ένα από το άλλο, στις 15 και 16 Μαΐου 2026, μεταξύ δύο ατόμων που ταξίδευαν από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Στις 16 Μαΐου, ένα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο κρούσμα αναφέρθηκε επίσης στην Κινσάσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, μεταξύ κάποιου που επέστρεψε από το Ιτούρι.

Ασυνήθιστες συρροές θανάτων στην κοινότητα με συμπτώματα συμβατά με τη νόσο του ιού Bundibugyo (BVD) έχουν αναφερθεί σε αρκετές υγειονομικές ζώνες στο Ituri, ενώ ύποπτα κρούσματα έχουν αναφερθεί στο Ituri και το Βόρειο Kivu.

Επιπλέον, τουλάχιστον τέσσερις θάνατοι μεταξύ εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε κλινικό πλαίσιο που υποδηλώνει ιογενή αιμορραγικό πυρετό έχουν αναφερθεί από την πληγείσα περιοχή, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με τη μετάδοση που σχετίζεται με την υγειονομική περίθαλψη, τα κενά στα μέτρα πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων, καθώς και την πιθανότητα επιδείνωσης εντός των εγκαταστάσεων υγείας.

Υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες σχετικά με τον πραγματικό αριθμό των μολυσμένων ατόμων και τη γεωγραφική εξάπλωση που σχετίζεται με αυτό το συμβάν προς το παρόν. Επιπλέον, υπάρχει περιορισμένη κατανόηση των επιδημιολογικών συνδέσεων με γνωστά ή ύποπτα κρούσματα.

Ωστόσο, το υψηλό ποσοστό θετικότητας των αρχικών δειγμάτων που συλλέχθηκαν (με οκτώ θετικά μεταξύ 13 δειγμάτων που συλλέχθηκαν σε διάφορες περιοχές), η επιβεβαίωση κρουσμάτων τόσο στην Καμπάλα όσο και στην Κινσάσα, οι αυξανόμενες τάσεις στην αναφορά ύποπτων κρουσμάτων και συσσωρεύσεων θανάτων σε όλη την επαρχία Ιτούρι υποδηλώνουν μια δυνητικά πολύ μεγαλύτερη έξαρση από αυτήν που ανιχνεύεται και αναφέρεται επί του παρόντος, με σημαντικό τοπικό και περιφερειακό κίνδυνο εξάπλωσης.

Επιπλέον, η συνεχιζόμενη ανασφάλεια, η ανθρωπιστική κρίση, η υψηλή κινητικότητα του πληθυσμού, ο αστικός ή ημιαστικός χαρακτήρας του τρέχοντος hotspot και το μεγάλο δίκτυο άτυπων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης επιδεινώνουν περαιτέρω τον κίνδυνο εξάπλωσης, όπως παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιδημίας του ιού Έμπολα στις επαρχίες Βόρειο Κίβου και Ιτούρι το 2018-19.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τα στελέχη Έμπολα-ζαΐρ, επί του παρόντος δεν υπάρχουν εγκεκριμένες θεραπείες ή εμβόλια ειδικά για τον ιό Bundibugyo. Ως εκ τούτου, το συμβάν αυτό θεωρείται έκτακτο.



2. Το συμβάν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία για άλλα κράτη μέρη μέσω της διεθνούς εξάπλωσης της νόσου. Η διεθνής εξάπλωση έχει ήδη καταγραφεί, με δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα που αναφέρθηκαν στην Καμπάλα της Ουγκάντα ​​στις 15 και 16 Μαΐου μετά από ταξίδι από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και τα δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα εισήχθησαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας στην Καμπάλα.

Οι γειτονικές χώρες που μοιράζονται χερσαία σύνορα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό θεωρούνται υψηλού κινδύνου για περαιτέρω εξάπλωση λόγω της κινητικότητας του πληθυσμού, των εμπορικών και ταξιδιωτικών δεσμών και της συνεχιζόμενης επιδημιολογικής αβεβαιότητας.

3. Το συμβάν απαιτεί διεθνή συντονισμό και συνεργασία για την κατανόηση της έκτασης της επιδημίας, τον συντονισμό των προσπαθειών επιτήρησης, πρόληψης και αντιμετώπισης, την κλιμάκωση και ενίσχυση των επιχειρήσεων και τη διασφάλιση της ικανότητας εφαρμογής μέτρων ελέγχου.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Υγείας (ΔΚΥ), θα συγκαλέσει το συντομότερο δυνατό Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης για να συμβουλεύσει, μεταξύ άλλων , σχετικά με την προτεινόμενη προσωρινή σύσταση προς τα Συμβαλλόμενα Κράτη για την αντιμετώπιση του συμβάντος.