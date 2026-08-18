Ο Ιός του Δυτικού Νείλου «κυκλώνει» την Αττική: Ποιοι κινδυνεύουν πραγματικά και πώς θα προστατευτούμε

Η κλιματική κρίση αφήνει το αποτύπωμά της και στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, φέρνοντας μαζί της μια απρόσμενη και έντονη έξαρση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Παρά την ανησυχία που εύλογα προκαλεί η εξάπλωση του ιού, η Ματίνα Παγώνη στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα καθησυχασμού στους πολίτες, τονίζοντας πως δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος πανικού, αρκεί να είμαστε ενημερωμένοι και προσεκτικοί.

Η πορεία του ιού και η ταυτότητα των θυμάτων

Η γεωγραφική διασπορά στο Λεκανοπέδιο καταδεικνύει την ένταση του φαινομένου για τη φετινή σεζόν. Σύμφωνα με την κα Παγώνη, το «ταξίδι» των μολυσμένων κουνουπιών ξεκίνησε από τα Νότια Προάστια, μετατοπίστηκε βόρεια (προς Βάρη και Βουλιαγμένη), συνέχισε ανατολικά (σε Μαρκόπουλο και Παλλήνη), για να επιστρέψει εκ νέου στα νότια. Η εν λόγω κινητικότητα καταγράφεται μάλιστα παρά τους εκτεταμένους ψεκασμούς που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στις περιοχές αυτές.

Αναφορικά με τους 9 θανάτους που έχουν καταγραφεί, η γιατρός ξεκαθάρισε πως τα στατιστικά δεν πρέπει να τρομάζουν τον γενικό πληθυσμό. Πρόκειται αποκλειστικά για ασθενείς άνω των 65 ετών που ήδη έπασχαν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, γεγονός που οδήγησε σε σοβαρές επιπλοκές και τελικά στη διασωλήνωσή τους.

Ποια συμπτώματα πρέπει να μας θορυβήσουν;

Ο ιός, στην απόλυτη πλειονότητα των περιπτώσεων, περνά με ήπια συμπτώματα ή εντελώς ασυμπτωματικά. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή στις εξής ενδείξεις:

Ήπια νόσηση (περίπου στο 18%) : Οι ασθενείς ενδέχεται να εμφανίσουν γενικευμένη αίσθηση αδυναμίας και έντονους πόνους στις αρθρώσεις (αρθραλγίες).

: Οι ασθενείς ενδέχεται να εμφανίσουν γενικευμένη αίσθηση αδυναμίας και έντονους πόνους στις αρθρώσεις (αρθραλγίες). Σοβαρή νόσηση (στο 1%): Ο πραγματικός κίνδυνος ελλοχεύει όταν εμφανιστεί υψηλός πυρετός που συνοδεύεται από σύγχυση. Αυτό αποτελεί το καμπανάκι πως ο ιός έχει προσβάλει το κεντρικό νευρικό σύστημα, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο για εμφάνιση μηνιγγοεγκεφαλίτιδας.

Η «ασπίδα» προστασίας μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου

Με την κορύφωση του φαινομένου να αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και τα μέσα του Σεπτέμβρη, η πρόληψη παραμένει το ισχυρότερό μας όπλο. Οι ειδικοί συστήνουν τρεις απλές, πρακτικές και σωτήριες κινήσεις για την καθημερινότητά μας:

Θωράκιση του σπιτιού: Τοποθέτηση και χρήση σίτας στα παράθυρα και χρήση κουνουπιέρας το βράδυ, ειδικά στα κρεβάτια των μικρών παιδιών.

Κατάλληλο ντύσιμο: Επιλογή ρούχων με μακριά μανίκια και παντελόνια κατά τις βραδινές ώρες που τα κουνούπια βρίσκονται σε μεγαλύτερη δραστηριότητα.

Εντομοαπωθητικά: Συχνή χρήση εγκεκριμένων σπρέι, τα οποία θωρακίζουν τον οργανισμό από τα τσιμπήματα προσφέροντας προστασία της τάξεως του 90%.