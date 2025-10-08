O λόγος που οι γυναίκες παθαίνουν κατάθλιψη περισσότερο από τους άνδρες

Η καταθλιπτική διαταραχή είναι μια από τις πιο συχνές ψυχικές διαταραχές, που επηρεάζει περισσότερα από 300 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Σύμφωνα με νέα μελέτη, οι γυναίκες έχουν υψηλότερο γενετικό κίνδυνο κατάθλιψης, διατρέχουν δηλαδή γενετικά μεγαλύτερο κίνδυνο για καταθλιπτικές διαταραχές από τους άνδρες.

Η μελέτη Αυστραλών ερευνητών που δημοσιεύεται σήμερα στο περιοδικό Nature Communications,θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο αντιμετώπισης της ασθένειας.

Φταίνε τα γονίδια

Σε αυτή την επιστημονικά αξιολογημένη μελέτη, η οποία χαρακτηρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες που έχουν διεξαχθεί ποτέ σε αυτόν τον τομέα, οι επιστήμονες ανέλυσαν το DNA σχεδόν 200.000 ατόμων που πάσχουν από κατάθλιψη για να εντοπίσουν κοινούς γενετικούς «δείκτες».

Οι γυναίκες είχαν σχεδόν διπλάσιους γενετικούς δείκτες που συνδέονται με την κατάθλιψη από τους άνδρες, σύμφωνα με τη μελέτη, της οποίας ηγήθηκε το Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας Berghofer στην Αυστραλία.

Οι ερευνητές εντόπισαν περίπου 13.000 γενετικούς δείκτες που συνδέονται με την κατάθλιψη στις γυναίκες, σε σύγκριση με 7.000 στους άνδρες. Ορισμένες από αυτές τις γενετικές διαφορές θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν τον μεταβολισμό ή την παραγωγή ορμονών.

«Ο εντοπισμός κοινών και συγκεκριμένων γενετικών παραγόντων σε άνδρες και γυναίκες μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τις αιτίες της κατάθλιψης και ανοίγει το δρόμο για πιο εξατομικευμένες θεραπείες», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ερευνήτρια Τζόντι Τόμας.

«Ανακαλύψαμε κάποιες γενετικές διαφορές που μπορεί να μας βοηθήσουν να εξηγήσουμε γιατί οι γυναίκες με κατάθλιψη εμφανίζουν συχνότερα μεταβολικά συμπτώματα, όπως διακυμάνσεις βάρους ή αλλαγές στα επίπεδα ενέργειας», δήλωσε η Τόμας.