Ο ΠΟΥ απαντά για τα αυτονόητα στον Τραμπ: «Η παρακεταμόλη δεν προκαλεί αυτισμό»

Ο Ντόναλντ Τραμπ «κούφανε» ξανά τους ειδικούς της υγείας χθες (22/9), δηλώνοντας εν κενώ πως η πρόσληψη παρακεταμόλης (Depon, Panadol, Apotel) κατά την εγκυμοσύνη προκαλεί αυτισμό.

Τις απαράδεκτες δηλώσεις, που δεν βασίζονται σε κάνενα κλινικό ή πειραματικό δεδομένο, ήρθε σήμερα να διαψεύσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ.

«Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού και η αξία των εμβολίων που σώζουν ζωές δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση», δήλωσε εκπρόσωπος του ΠΟΥ.

Οι δηλώσεις Τραμπ και η πραγματικότητα

«Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν» σε σύνδεση, δήλωσε ο Ταρίκ Γιασέρεβιτς κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Γενεύη.

«Γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό. Τα εμβόλια, όπως έχω πει, σώζουν αναρίθμητες ζωές. Αυτό είναι κάτι που έχει αποδείξει η επιστήμη και τα θέματα αυτά δεν πρέπει να τίθενται σε αμφισβήτηση», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τον αυτισμό με την χρήση του δημοφιλούς στις ΗΠΑ αναλγητικού Tylenol κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η σύνδεση έγινε αυθαίρετα και δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.