Οι 4 χρυσοί κανόνες υγιεινής μετά το γυμναστήριο που οι περισσότεροι αγνοούν

Οι έντονες προπονήσεις απαιτούν και το ανάλογο rotation στο μπάνιο σου και ένα γρήγορο ντους δεν είναι αρκετό. Το δέρμα σου μετά το γυμναστήριο είναι ευάλωτο που σημαίνει ότι, για να παραμείνεις υγιής και προστατευμένη, πρέπει να βάλεις στην καθημερινότητά σου τους παρακάτω χρυσούς κανόνες.

1.Βγάλε τα ιδρωμένα ρούχα άμεσα

Ναι, είναι δελεαστικό να κάτσεις για έναν καφέ με τα αθλητικά σου, να απαντήσεις σε μερικά email ή να οδηγήσεις μέχρι το σπίτι χαλαρά χωρίς να αλλάξεις. Όμως, τα ιδρωμένα ρούχα είναι ο νούμερο ένα εχθρός του δέρματός σου.

Όσο όμορφα κι αν είναι τα dry-fit ρούχα σου, όταν μένουν πάνω σου γεμάτα ιδρώτα, μετατρέπονται στο τέλειο, ζεστό και υγρό περιβάλλον για να κάνουν «πάρτι» τα βακτήρια και οι μύκητες. Αν αφήσεις τον ιδρώτα να στεγνώσει πάνω σου, φράζουν οι πόροι, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται σπυράκια στην πλάτη και το στήθος, αλλά και ενοχλητικοί δερματικοί ερεθισμοί. Ο χρυσός κανόνας λέει: μέσα σε 15 λεπτά από το τέλος της προπόνησης, τα αθλητικά ρούχα πρέπει να μπαίνουν στο καλάθι των απλύτων.

2.Επένδυσε σε στοχευμένη αποσμητική δράση

Αν πηγαίνεις στο ντους και χρησιμοποιείς ένα οποιοδήποτε κοινό, αρωματικό αφρόλουτρο, τότε απλώς καλύπτεις προσωρινά τις ανεπιθύμητες οσμές, χωρίς ουσιαστική προστασία από την κακοσμία. Χρειάζεσαι προϊόντα που προσφέρουν αποτελεσματική αποσμητική δράση μεγάλης διάρκειας, διατηρώντας την αίσθηση φρεσκάδας χωρίς να ξηραίνουν την επιδερμίδα σου.

Επιλέγοντας για το ντους σου προϊόντα από τη σειρά Hygienic της Pharmasept, εξασφαλίζεις αυτή ακριβώς την απαραίτητη φροντίδα και προστασία της επιδερμίδας σου. Το πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης της Pharmasept προσφέρει αποτελεσματικό καθαρισμό, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην προστασία και ενίσχυση του δερματικού φραγμού, χαρίζοντας αίσθηση καθαριότητας και ενυδάτωσης που διαρκεί.

Στέγνωσε το σώμα σου σχολαστικά

Βγαίνεις από το ντους, σκουπίζεσαι βιαστικά με την πετσέτα και ντύνεσαι. Αν το κάνεις αυτό, αφήνεις τη δουλειά στη μέση. Οι μύκητες λατρεύουν την υγρασία και παραμονεύουν στις πιο «κρυφές» πτυχές του σώματος: ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών (το γνωστό «πόδι του αθλητή»), στις μασχάλες, στην περιοχή των βουβώνων και πίσω από τα γόνατα.

Αφιέρωσε δύο λεπτά παραπάνω για να στεγνώσεις τελείως αυτά τα σημεία με μια καθαρή πετσέτα. Το σχολαστικό στέγνωμα είναι ο πιο απλός και αποτελεσματικός τρόπος για να προλάβεις δερματικές λοιμώξεις και κακοσμία.

Η υγιεινή δεν σταματάει στο σώμα σου: Δες τον εξοπλισμό σου

Μπορεί εσύ να έκανες το τέλειο ντους, αλλά τι γίνεται με τα πράγματα που χρησιμοποιείς; Το στρωματάκι της yoga, τα αθλητικά σου παπούτσια, ακόμα και η ίδια η τσάντα του γυμναστηρίου, συγκεντρώνουν εκατομμύρια μικρόβια. Αν βάλεις τα καθαρά σου ρούχα μέσα σε μια τσάντα που έχει μήνες να καθαριστεί, ακυρώνεις την προσπάθειά σου.

Φρόντιζε να απολυμαίνεις συχνά τα personal items σου με ένα σπρέι, να αερίζεις τα παπούτσια σου μετά από κάθε προπόνηση και να πλένεις τα ρούχα σου σε υψηλές θερμοκρασίες. Μόνο έτσι θα είσαι σίγουρη ότι δεν μεταφέρεις τα βακτήρια πίσω στο δέρμα σου στην επόμενη προπόνηση.

Η γυμναστική είναι το καλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου, αλλά μην ξεχνάς ότι η σωστή υγιεινή αμέσως μετά είναι αυτή που ολοκληρώνει την προσπάθειά σου! Δεν χρειάζεται κόπος, αλλά τρόπος και τα σωστά «όπλα» στο νεσεσέρ σου - το ’χεις!