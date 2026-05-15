Οι γιατροί «σβήνουν» τον όρο πολυκυστικές ωοθήκες: Τι σημαίνει για τις γυναίκες;

Για δεκαετίες, εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο ζούσαν με μια διάγνωση που δεν τις περιέγραφε ποτέ πλήρως ή, ακόμα χειρότερα, έμεναν στο σκοτάδι χωρίς καμία διάγνωση. Το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS), ένας όρος που συχνά περιόριζε τη γυναικεία ύπαρξη στη λειτουργία των αναπαραγωγικών της οργάνων, αλλάζει.

Η νέα ονομασία, Πολυενδοκρινικό Μεταβολικό Σύνδρομο Ωοθηκών (PMOS), είναι μια γλωσσική αλλαγή και μια πράξη δικαιοσύνης για τη γυναικεία υγεία.

Η ονομασία «Πολυκυστικές Ωοθήκες» υπήρξε παραπλανητική από την πρώτη στιγμή. Όπως επισημαίνει η Δρ. Helena Teede, η εστίαση στις «κύστεις» οδηγούσε σε έναν φαύλο κύκλο παρανοήσεων. Πολλές γυναίκες χωρίς κύστεις δεν διαγιγνώσκονταν ποτέ, ενώ άλλες αντιμετωπίζονταν μόνο για θέματα γονιμότητας, αγνοώντας τους σοβαρούς κινδύνους για την καρδιά και το μεταβολισμό τους.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 70% των γυναικών με τη συγκεκριμένη πάθηση παραμένει αδιάγνωστο. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι το αποτέλεσμα ενός συστήματος υγείας που συχνά υποτιμά τα γυναικεία συμπτώματα, αποδίδοντάς τα σε «άγχος» ή «ιδιοτροπίες του κύκλου».

Ο νέος όρος, Πολυενδοκρινικό Μεταβολικό Σύνδρομο Ωοθηκών (PMOS), μετακινεί το κέντρο βάρους από τις ωοθήκες στο συνολικό ενδοκρινικό σύστημα. Η πάθηση αυτή δεν αφορά μόνο την αναπαραγωγή.

Είναι μια σύνθετη μεταβολική διαταραχή που επηρεάζει:

Την ινσουλινοαντοχή: Αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο για Διαβήτη Τύπου 2.

Την καρδιαγγειακή υγεία: Με κινδύνους που συχνά παραβλέπονται σε νεαρές ηλικίες.

Την ψυχική υγεία: Προκαλώντας κατάθλιψη, άγχος και διαταραχές της εικόνας του σώματος.

Τη σωματική ακεραιότητα: Μέσω της απώλειας μαλλιών (γυναικεία αλωπεκία) ή της υπερτρίχωσης, συμπτώματα που φέρουν βαρύ κοινωνικό στίγμα.

Η αλλαγή του ονόματος σε PMOS αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να σταματήσει η ιατρική περιθωριοποίηση των γυναικών. Για πάρα πολύ καιρό, η γυναικεία υγεία χρηματοδοτούνταν ανεπαρκώς και ερευνώνταν μόνο στο βαθμό που επηρέαζε την ικανότητα τεκνοποίησης.

Η αποδοχή ότι το PMOS είναι μια «πολυενδοκρινική» πάθηση αναγνωρίζει ότι η γυναίκα είναι κάτι παραπάνω από μια εν δυνάμει μητέρα, είναι ένας οργανισμός που δικαιούται ολιστική φροντίδα, ανεξάρτητα από την επιθυμία της για εγκυμοσύνη.