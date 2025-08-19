Ozempic στη μισή τιμή: Η Novo Nordisk υποχωρεί υπό πολιτική πίεση

Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk ανακοίνωσε σημαντική μείωση στην τιμή του δημοφιλούς φαρμάκου Ozempic, το οποίο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2 και έχει αποκτήσει ευρεία χρήση για την απώλεια βάρους.

H νέα τιμή για πληρωμή με μετρητά στις ΗΠΑ διαμορφώνεται στα 499 δολάρια για μηνιαία θεραπεία, από τα 969 δολάρια που ίσχυαν προηγουμένως.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πίεσης προς τη Novo Nordisk, με τον γερουσιαστή Bernie Sanders να ηγείται κοινοβουλευτικής έρευνας για τις τιμές των φαρμάκων Ozempic και Wegovy.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία, ο Sanders κατηγόρησε την εταιρεία για «απληστία» και προειδοποίησε ότι οι υψηλές τιμές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δεκάδες χιλιάδες θανάτους ετησίως λόγω έλλειψης πρόσβασης.

The maker of Ozempic is cutting the price of the drug nearly in half for some patients. Novo Nordisk had already cut the price of Wegovy, a medication with the same active ingredient that's approved for weight loss. Dr. @celinegounder has more on the emerging price competition… pic.twitter.com/9Jd5NxqxeW — CBS Evening News (@CBSEveningNews) August 19, 2025

Η εταιρεία υπερασπίζεται τις τιμές της, επικαλούμενη επιστροφές έως και 75% μέσω εκπτώσεων και rebates προς ασφαλιστικά ταμεία και διαχειριστές φαρμακευτικών παροχών (PBMs).

Ωστόσο, η μείωση της τιμής του Ozempic φαίνεται να αποτελεί απάντηση στις δεσμεύσεις των PBMs να διατηρήσουν την πρόσβαση στο φάρμακο ακόμη και με χαμηλότερη τιμή.

Το Ozempic έχει ενταχθεί στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων τιμών του Medicare, με τις νέες τιμές να αναμένονται το 2027.

Η μείωση της τιμής του για πληρωμή με μετρητά αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της προσβασιμότητας, σε μια αγορά όπου εκατομμύρια ασθενείς δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος της θεραπείας τους.

Πηγή: CNN