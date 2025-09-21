Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Alzheimer: Τι λέει η Παγκόσμια Έκθεσης Alzheimer 2025 και Αγώνας Δρόμου για την πρόληψη

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Νόσου Alzheimer, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών δημοσιοποιεί τα συμπεράσματα από την φετινή Παγκόσμια Έκθεση Alzheimer της ADI (Alzheimer Disease International) μας καλεί στον 1ο Παγκόσμιο Αγώνα Δρόμου για την πρόληψη της Νόσου Alzheimer στην Θεσσαλονίκη.

Η έκθεση καταγράφει τη σημασία των υπηρεσιών αποκατάστασης, κρίσιμου παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όσων ζουν με τη νόσο Alzheimer/άνοια.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο με έδρα τη Θεσσαλονίκη που συστάθηκε το 2007 και

αριθμεί 53 εταιρείες-μέλη ανά την Ελλάδα.

Ως στόχο της έχει τον συντονισμό και τη συνεργασία των εταιρειών – μελών στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς και ευαισθητοποίησης γύρω από τις ανάγκες του ασθενούς με άνοια και του περιθάλποντά του.

Η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας και Ομότιμη Καθηγήτρια Α.Π.Θ., κ. Μάγδα Τσολάκη δηλώνει μεταξύ άλλων: «το όραμα όλων μας.. είναι να υπάρχει τουλάχιστον ένα Κέντρο Ημέρας σε κάθε πόλη, πρωτεύουσα Νομού ή άλλη μεγάλη πόλη, καθώς και ένα Οικοτροφείο για τα μεσαία στάδια κι ένα για το τελικό στάδιο της άνοιας σε κάθε Περιφέρεια».

Η ADI είναι η διεθνής ομοσπονδία 120 ενώσεων και ομοσπονδιών Alzheimer σε όλο τον κόσμο, και έχει επίσημες σχέσεις με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το όραμα της ADI είναι η πρόληψη, η φροντίδα και η ένταξη σήμερα και η θεραπεία αύριο.

Η ADI πιστεύει ότι το κλειδί για τη νίκη στον αγώνα κατά της άνοιας βρίσκεται σε έναν μοναδικό συνδυασμό παγκόσμιων λύσεων και τοπικής γνώσης.

Κύρια συμπεράσματα της φετινής έκθεσης

Η Παγκόσμια Έκθεση για τη Νόσο Alzheimer 202 υπογραμμίζει ότι:

Η αποκατάσταση παραμένει ο «χαμένος κρίκος» στη φροντίδα της άνοιας, στερώντας από πολλούς ασθενείς την απαραίτητη υποστήριξη για μια ζωή με αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία.

Η αποκατάσταση συμβάλλει στη διατήρηση της μέγιστης δυνατής λειτουργικότητας, προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε ατόμου και ενισχύει τη συμμετοχή του σε ουσιαστικούς ρόλους ζωής.

Το παγκόσμιο οικονομικό κόστος της άνοιας αναμένεται να φθάσει τα 2,8 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως έως το 2030, γεγονός που καθιστά την αποκατάσταση μια στρατηγική επιλογή με σημαντική οικονομική αξία.

Έκκληση για δράση

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών , σε συνεργασία με την ADI, καλεί την Πολιτεία:

Να εφαρμόσει ευρύτερα το πρόγραμμα της αποκατάστασης που περιλαμβάνεται στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την άνοια.

Να διασφαλίσει την κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας.

Να προσφέρει στις οικογένειες τα απαραίτητα εργαλεία και γνώσεις για την υποστήριξη των οικείων τους.

Να ενθαρρύνει τη συστηματική παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης ως μέρος της υποστήριξης μετά τη διάγνωση.

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της έκθεσης της ADI εδώ: https://www.alzint.org/u/World-Alzheimer-Report-2025.pdf

1ου Παγκόσμιος Αγώνας για την Πρόληψη της Νόσου Alzheimer

Στα πλαίσια του 13ου Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης, συνεχίζεται η διοργάνωση του 1ου Παγκόσμιου Αγώνα για την Πρόληψη της Νόσου Alzheimer που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025.

Η ομάδα της Ομοσπονδίας θα συμμετέχει στον Δρόμο του ενός μιλίου με Αφετηρία στις 17:30 μ.μ. από το Δημαρχείο του Δήμου Παύλου Μελά και Τερματισμό στο Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων «Κωνσταντίνος Καραμανλής».

Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής και στις άλλες διαδρομές (5km, 10 km, 21km*) ενώ το μήνυμα είναι ένα: Η πρόληψη μπορεί να κάνει τη διαφορά και στη Νόσο Alzheimer.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή κάνοντας την εγγραφή σας στις Δομές της Αλτσχάιμερ Ελλάς σε Θεσσαλονίκη και Κατερίνη και στον ιστότοπο του αγώνα: www.run2stopalzheimer.gr

Η συμμετοχή είναι 15 ευρώ για τον αγώνα του ενός μιλίου και τα έσοδα θα διατεθούν αποκλειστικά και μόνον στις υποτροφίες για την έρευνα της άνοιας, σε Έλληνες αριστούχους φοιτητές της χώρας μας, τα ονόματα και οι εργασίες των οποίων ανακοινώθηκαν στο πρόσφατο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με: Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών, Πέτρου Συνδίκα 13, Θεσσαλονίκη, 546 43, Τηλ: +30 2310 810411 E-MAIL: info@alzheimer-federation.gr

Η αφίσα του Αγώνα Δρόμου | Δελτίο Τύπου



