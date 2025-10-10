Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Όλες οι τηλεφωνικές γραμμές και οι φορείς που προσφέρουν δωρεάν βοήθεια

Τα θέματα ψυχικής υγείας στη σημερινή εποχή, καθώς τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα είναι στα «ύψη», έρχονται όλο και περισσότερο στο προσκήνιο. Για αυτό το λόγο, έχουν αυξηθεί και οι πρωτοβουλίες δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης — είτε τηλεφωνικά είτε με φυσική παρουσία σε δημόσιους και εθελοντικούς φορείς.

Με αφορμή λοιπόν, τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας (10 Οκτωβρίου), υπενθυμίζεται ότι πλήθος οργανισμών και υπηρεσιών προσφέρουν δωρεάν, ανώνυμη και εξειδικευμένη βοήθεια, για παιδιά, εφήβους και ενήλικες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή βρίσκονται σε ψυχολογική κρίση.

Δημόσιες και εθελοντικές πηγές υποστήριξης

Σύμφωνα με το Orange Press Agency, στις κυριότερες γραμμές άμεσης βοήθειας περιλαμβάνεται η 24ωρη Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, η οποία παρέχει βοήθεια από ειδικούς ψυχολόγους για οποιοδήποτε θέμα. Εξίσου κρίσιμη είναι η Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία 1018 της ΜΚΟ «Κλίμακα», που λειτουργεί όλο το 24ωρο για άτομα σε κρίση.

Για τα παιδιά και τους εφήβους, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» λειτουργεί την Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης 116111 (24/7), ενώ η διαδικτυακή πλατφόρμα milamou.gr συνδέει πολίτες με εθελοντές ψυχολόγους για δωρεάν online συνεδρίες.

Παράλληλα, υπηρεσίες με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως παρέχουν φορείς όπως το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) για ευάλωτες ομάδες, το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) μέσα από το δημόσιο δίκτυό του, καθώς και η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης του ΕΚΠΑ για τους φοιτητές του πανεπιστημίου.

Ψυχική Υγεία: Οι δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βρέθηκε στην Πλατεία Συντάγματος, ενημερώνοντας το κοινό για το δικό του πλέγμα δράσεων.

«Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας και βρίσκεται σήμερα εδώ, απευθύνοντας κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να ενημερωθούν για τις δράσεις του στην πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας», δήλωσε στο Orange Press Agency η Αρετή Κεντιστού, Διευθύντρια του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Όπως εξήγησε, οι δράσεις είναι πολυεπίπεδες: «Έχουμε προγράμματα για την τρίτη ηλικία, όπως το "Βοήθεια στο Σπίτι", προγράμματα στήριξης και ενδυνάμωσης της οικογένειας μέσα από κοινωνικές δράσεις, όπως το κοινωνικό φροντιστήριο για τα παιδιά και ομάδες γονέων, καθώς και το πρωτοπόρο πρόγραμμα "Πρώτες Βοήθειες στην Ψυχική Υγεία", όπου εκπαιδεύουμε πολίτες όλων των ηλικιών να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να διαχειριστούν καταστάσεις κρίσης».

Στο σημείο βρισκόταν και η Κινητή Μονάδα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας. «Εδώ δίνεται η δυνατότητα στον κάθε πολίτη να έρθει σε επαφή με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους προκειμένου να έχει ενημέρωση και πληροφόρηση για οποιοδήποτε κοινωνικό ζήτημα τον απασχολεί», σημείωσε η κα Κεντιστού.

«Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό πιστεύουμε ότι η ψυχική υγεία είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και μας αφορά όλους. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ξέρει να προσφέρει τις υπηρεσίες του και το κάνει μέσα από τους εθελοντές και τους επαγγελματίες που διαθέτουν τεχνογνωσία και εκπαίδευση», κατέληξε.

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τον Οργανισμό στις γραμμές 10205 (ψυχοκοινωνική υποστήριξη) και 210 5140440 (για ζητήματα προσφυγικού πληθυσμού).