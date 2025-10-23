Παχύσαρκες ή υπέρβαρες και καπνίστριες 7 στις 10 Ελληνίδες

Σοκαριστικά υψηλή είναι η επίπτωση της παχυσαρκίας στις Ελληνίδες, σύμφωνα με έρευνα σε 18.000 γυναίκες που εξετάστηκαν από τα οδοιπορικά της Μονάδας Κινητού Μαστογράφου στην επικράτεια από το 2019, στο 2025. Εδώ και δεκαετίες η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία έχει προσφέρει δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού σε 127.000 γυναίκες, με έμφαση σε ευάλωτους πληθυσμούς όπως οι κάτοικοι απομακρυσμένων χωριών και νησιών, οι κρατούμενες σε φυλακές, πρόσφυγες και μετανάστες σε κέντρα υποδοχής και ανασφάλιστες γυναίκες που ζουν και στην Περιφέρεια και σε νησίδες φτώχειας μέσα στο λεκανοπέδιο Αττικής.

Από τα στοιχεία των 18.000 εξετασθέντων γυναικών της τελευταίας 6ετίας προκύπτει ότι το ευρωπαϊκό δεδομένο για την Ελλάδα πως το 12% των γυναικών είναι παχύσαρκες είναι λανθασμένο καθώς σύμφωνα με τα ευρήματα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (ΕΑΕ) το 32% των ελληνίδων είναι παχύσαρκες και αν προστεθούν και οι υπέρβαρες τότε ο πληθυσμός αυτός ανεβαίνει στο 70% του δείγματος της έρευνας.

Αντίστοιχα πολύ υψηλότερα των ευρωπαϊκών δεδομένων είναι τα στοιχεία για το κάπνισμα, με την Ευρωπαΐκή Ένωση να εμφανίζει τις ελληνίδες «θεριακλούδες» σε ποσοστό 32%, ενώ στην έρευνα της ΕΑΕ, προκύπτει ότι το 76% των γυναικών καπνίζουν και ένα επιπλέον 20% υπήρξαν πρώην καπνίστριες. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της ΕΑΕ, Ευάγγελος Φιλόπουλος, σε εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού και την φωταγώγηση με ροζ χρώμα, των εμβληματικών μνημείων και κτιρίων, που έλαβε χώρα στο Δημαρχείο Αθηνών, με την υποστήριξη του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, η ανθυγιεινή διατροφή, τα λιπίδια ό,τι χειρότερο για την αύξηση του κινδύνου του καρκίνου του μαστού ενώ μηδενική πρέπει να είναι η ανοχή μάς στο αλκοόλ καθώς ακόμα και ένα ποτήρι αλκοόλ καθημερινά αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού.

Περισσότεροι καρκίνοι του μαστού σε πρώην ή νυν βιομηχανικές ζώνες

Επιπλέον σε μελέτη που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνάδει με τα ευρήματα της ΕΑΕ, προκύπτει πως οι γυναίκες που ζουν σε περιοχές υποβαθμισμένες οι οποίες υπήρξαν για χρόνια βιομηχανικές ζώνες -άρα χαρακτηρίζονται από αυξημένη περιβαλλοντική ρύπανση- είναι υψηλότερα τα ποσοστά του τριπλού αρνητικού καρκίνου του μαστού. Θυμίζουμε πως αυτή η μορφή καρκίνου που κάποτε δεν πήγαινε καθόλου καλά θεωρείται δύσκολα αντιμετωπίσιμη μορφή καρκίνου του μαστού, αλλά ευτυχώς τα τελευταία χρόνια οι νέες ανοσοθεραπείες έχουν αποτέλεσμα και σε αυτά τα περιστατικά. Όπως επισημαίνει ο Ευάγγελος Φιλόπουλος, η πρόγνωση της νόσου οφείλεται κατά 30% σε όλα αυτά τα στοιχεία που συνδέονται με τον τρόπο ζωής και σε ποσοστό 70% με τα θεραπευτικά «όπλα», που επιλέγονται στην θεραπευτική προσέγγιση.

Η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο μαστού

Αναφορικά τώρα με την συχνότητα εμφάνισης της ασθένειας, από καρκίνο του μαστού νοσούν 9 στις 1000 εξετασθείσες Ελληνίδες, ένας αριθμός που συνάδει με τα ευρήματα του Ηνωμένου Βασιλείου (8,4 περιστατικά ανά 1000 γυναίκες) και του Σαν Φραντσίσκο (5 περιστατικά ανά 1000). Επίσης έχει τεκμηριωθεί μετά από έρευνα του Αμερικανικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων CDC ότι η λήψη ορμονικής υποκατάστασης κατά την εμμηνόπαυση συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού και στις Ηνωμένες Πολιτείες παρότι αυτά τα προϊόντα στο φαρμακείο έκαναν τζίρο δισεκατομμύρια δολαρίων, το CDC πέρασε την πληροφορία στο κοινό, με αποτέλεσμα να μειωθούν κατά 3,3% τα περιστατικά καρκίνο του μαστού.

Στην ερώτηση τι θα συνιστούσε η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία σε κάθε γυναίκα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, ο Ευάγγελος Φιλόπουλος εξηγεί ότι πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να καταλάβουμε πως μπορεί να τα κάνουμε όλα σωστά και παρόλα αυτά να πάθουμε καρκίνο του μαστού γιατί έχουμε μια κληρονομική προδιάθεση ή φέρουμε χωρίς να το γνωρίζουμε τα ένοχα ογκογονίδια ή συντρέχουν άλλες βιολογικοί παράμετροι. Αναφορικά με το τι είναι στο χέρι μας:

* διατηρούμε φυσιολογικό το σωματικό βάρος

* ασκούμαστε καθημερινά

*Λέμε όχι στο αλκοόλ και το κάπνισμα, που μπορεί να μην έχει στοιχειοθετηθεί η συσχέτισή του με τον καρκίνο του μαστού αλλά ενοχοποιείται για την εμφάνιση άλλων 13 μορφών καρκίνου

*Αποφεύγουμε τη θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης

* και αντιμετωπίζουμε τον γιατρό σαν φίλο, δεν τον φοβόμαστε, κάνουμε τις εξετάσεις μας και αν βρεθεί ογκολογικό εύρημα, λαμβάνουμε την θεραπεία.