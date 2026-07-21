Αν πηγαίνεις στη δουλειά με το αμάξι, μάλλον θα πάθεις Πάρκινσον: Πώς τα συνδέει νέα έρευνα

Αν κάθε σου ημέρα ξεκινά έτσι: «Ξυπνητήρι, καφέ με την τσίμπλα στο μάτι, ρούχα, αμάξι και «βουρ» για τη δουλειά», τότε μάλλον έχει να ανησυχείς για κάτι ακόμα, πέρα από το οξειδωτικό στρες.

Δεν είναι απλά το καυσαέριο, οι ατελείωτες ώρες που περνάς στο Κηφισό, ανησυχώντας μήπως καθυστερήσεις, οι λιγότερο από πολιτισμένες κουβέντες με άλλους οδηγούς, αλλά και ο εκκωφαντικός θόρυβος.

Μία νέα μελέτη στο περιοδικό JAMA Neurology, βρήκε πως, δυστυχώς για πολλούς από εμάς, η μακροχρόνια έκθεση στον θόρυβο της οδικής κυκλοφορίας, σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον.

Αμάξι και Πάρκινσον, τι τα συνδέει

Όπως θα δούμε, το γεγονός ότι σχεδόν σε όλους μας δεν μας «λέει» κα΄τι πια ο θόρυβος της κίνησης, αυτό δεν σημαίνει πως είναι μία φυσιολογική συνθήκη για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Η μελέτη, αναφέρει το ΑΜΠΕ, εξέτασε δεδομένα για πάνω από τρία εκατομμύρια άτομα στη Δανία, ηλικίας άνω των 40 ετών, τα οποία παρακολουθήθηκαν για 13 χρόνια, κατά μέσο όρο.

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Ως υψηλό επίπεδο θορύβου ορίστηκαν τα 60 ντεσιμπέλ και ο θόρυβος υπολογίστηκε με βάση τις διευθύνσεις διαμονής των συμμετεχόντων σε πέντε διαφορετικά έτη και σε διαφορετικά χρονικά σημεία κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας.

Διαπιστώθηκε ότι όσοι εκτίθενται σε μεγάλο θόρυβο είναι συχνότερα άνδρες, ζουν μόνοι, έχουν χαμηλότερο εισόδημα και ζουν σε περιοχές που έχουν λιγότερους χώρους πρασίνου κοντά τους και υψηλότερα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Στην ανάλυση συνυπολογίστηκαν κοινωνικοδημογραφικοί παράγοντες, το κάπνισμα, η σωματική δραστηριότητα και η πρόσβαση σε χώρους πρασίνου. Ένας άλλος παράγοντας που θα μπορούσε να επηρεάζει τα αποτελέσματα είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση από τα οχήματα που προκαλούν θόρυβο, ωστόσο οι ερευνητές προσπάθησαν να αποκλείσουν αυτή την επίδραση συγκρίνοντας σπίτια με ηχομονωτικές ή μη προσόψεις.

Η ανάλυση έδειξε ότι η μακροχρόνια έκθεση στον θόρυβο των δρόμων σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο για νόσο του Πάρκινσον.

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι εκτίθενται σε επίμονο θόρυβο, ακόμα και τις νυχτερινές ώρες, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται ο ύπνος τους και να έχουν υψηλότερα επίπεδα στρες. Αντίθετα, όσοι ζουν σε σπίτια με ήσυχη πρόσοψη έχουν μικρότερο κίνδυνο για εμφάνιση Πάρκινσον, καθώς έχουν τη δυνατότητα να απομονωθούν σε πιο ήσυχους χώρους.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν τη σημασία της ησυχίας στις γειτονιές με κατοικίες, κάτι που θα πρέπει να τίθεται στο επίκεντρο του αστικού σχεδιασμού και της κατασκευής κατοικιών.