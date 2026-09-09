Πίνεις τον καφέ σου πολύ ζεστό; Η συνήθεια που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου

Για πολλούς από εμάς, η ημέρα δεν ξεκινά πραγματικά χωρίς έναν καφέ ή ένα ζεστό τσάι. Και όταν λέμε «ζεστό», συχνά εννοούμε τόσο ζεστό ώστε χρειάζονται μερικές γουλιές με προσοχή μέχρι να μπορέσουμε να το απολαύσουμε κανονικά.

Μια νέα μεγάλη μελέτη, ωστόσο, έρχεται να μας κάνει να αλλάξουμε αυτή τη συνήθεια.

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