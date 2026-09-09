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Πίνεις τον καφέ σου πολύ ζεστό; Η συνήθεια που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου

Έρευνα δείχνει ότι τόσο η θερμοκρασία όσο και η ποσότητα των πολύ ζεστών ροφημάτων που καταναλώνουμε επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης της νόσου.

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Καφές | Shutterstock
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Για πολλούς από εμάς, η ημέρα δεν ξεκινά πραγματικά χωρίς έναν καφέ ή ένα ζεστό τσάι. Και όταν λέμε «ζεστό», συχνά εννοούμε τόσο ζεστό ώστε χρειάζονται μερικές γουλιές με προσοχή μέχρι να μπορέσουμε να το απολαύσουμε κανονικά.

Μια νέα μεγάλη μελέτη, ωστόσο, έρχεται να μας κάνει να αλλάξουμε αυτή τη συνήθεια.

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