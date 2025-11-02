Το πιο συχνό σεξουαλικό όνειρο που βλέπουμε - Γιατί μας τρομάζει τόσο

"Ι smell sex and candy here" τραγουδούσε κάποτε το συγκρότημα Marcy Playground σε ένα θρυλικό Indie ύμνο για τα ανομολόγητα ερωτικά όνειρα, αυτά που όλοι έχουμε δει έστω μια φορά στη ζωή μας και συχνά δεν το παραδεχόμαστε. Τι σημαίνει όμως να βλέπεις στον ύπνο σου ότι κάνεις σεξ με ένα άλλο πρόσωπο, συχνά πρώην σύντροφο ή/και συνάδελφο.

Συνήθως ένα τέτοιο όνειρο μας δημιουργεί τύψεις. Μήπως θέλουμε να κάνουμε κάποια παράνομη σχέση; Μήπως είμαστε κακοί άνθρωποι;

Σύμφωνα με την συγγραφέα του βιβλίου The Committee of Sleep, Ντίρντρε Λι Μπάρετ, υπάρχουν αρκετοί αθώοι λόγοι πίσω από τέτοιου είδους «ονειρικές περιπέτειες». «Τα όνειρα απλώς δεν ακολουθούν τα όρια που θα τηρούσες στην πραγματική ζωή», εξηγεί η Μπάρετ στο Women’s Health Magazine.

Καταρχήν όμως, πρέπει να περιγράψουμε τι ακριβώς έχουμε ονειρευτεί. Ήταν κάτι στιγμιαίο, ήταν μια συνεχιζόμενη παρανομία, ήταν κάτι που έφερε τη σύλληψη από το Ηθών, ήταν μια σχέση με τον Τάκη Μάντουρα, τον ανιψιό του Βασίλη Χαλακατεβάκη από τους «Απαράδεκτους»;

Τα όνειρα συχνά έχουν «μεταφορικό» χαρακτήρα, συνδέονται περισσότερο με το πως διαπράττουμε «απιστία» σε κάποιο κομμάτι του εαυτού μας.

Η αναλύτρια ονείρων και μέλος της Διεθνούς Ένωσης Μελέτης των Ονείρων (IASD), Λόρι Λόεβενμπεργκ, συμπληρώνει: «Από την εμπειρία μου με πελάτες που προσπαθούσαν να κατανοήσουν τα όνειρα απιστίας, έχω δει ότι ο κύριος λόγος που “απατάς” στα όνειρα είναι πως, βαθιά μέσα σου, έχεις ενοχές ή ανησυχία για κάτι που κάνεις και σου τρώει χρόνο ή ενέργεια που θα έπρεπε να αφιερώνεις στη σχέση σου».

Η Λόεβενμπεργκ αναφέρει επίσης ότι «Τα όνειρα απιστίας σπάνια αφορούν το σεξ, συνήθως αποτελούν μια ωμή αντανάκλαση της δυναμικής μέσα στη σχέση», επισημαίνει.

Αντίστοιχα, αν δεις ότι σε απατά ο σύντροφός σου, μπορεί να σημαίνει πως νιώθεις σαν «τρίτος τροχός» στη σχέση – όπως εξηγεί η Λόεβενμπεργκ: «Συχνά είναι κάτι στο οποίο ο σύντροφός σου αφιερώνει χρόνο και προσοχή, κι εσύ αισθάνεσαι παραμελημένος και “κλεμμένος” από αυτόν τον χρόνο».

Άρα, πρόβλημα ουδέν;

Οι βουβές «συνομιλίες» με το υποσυνείδητο μας, τα λόγια που κρατάμε για τον εαυτό μας και δε λέμε ποτέ, μπορεί να ενσαρκώσουν εικόνες παράξενες, εκκεντρικές, που ενίοτε μας ξυπνάνε με τρόμο. Δε σημαίνει όμως πως αυτές οι εικόνες είναι καταδικαστικές για τη σχέση μας. Ίσως απλά να δείχνουν πως η σχέση χρειάζεται λίγη παραπάνω φροντίδα, λίγες περισσότερες συζητήσεις χωρίς φίλτρο και φόβο.