ΠΟΕΔΗΝ για πρόσθετες αμοιβές υγειονομικών: «Καθυστερεί το κονδύλιο λόγω αλλαγών» - Καλεί σε απεργία

Για αλλαγές στον τρόπο χορήγησης των πρόσθετων αμοιβών των εργαζόμενων στα δημόσια νοσοκομεία κάνει λόγο η ΠΟΕΔΗΝ, και προσδιορίζει πως θα προκύψει λόγω νομοθετικής ρύθμισης.

Σε επιστολή της προς τα σωματεία – μέλη της αναφέρει τα εξής, καλώντας επίσης σε απεργία στις 19 Μαρτίου:

«Συνάδελφοι, όπως έχετε διαπιστώσει καθυστερεί η έγκριση του κονδυλίου των πρόσθετων αμοιβών του έτους 2026 από το Υπουργείο Υγείας. Σε παρέμβασή μας ενημερωθήκαμε ότι αλλάζει ο τρόπος χορήγησης και επίκειται Νομοθετική Ρύθμιση από το Υπουργείο Οικονομικών σε σχετικό Νομοσχέδιο.

Η διαδικασία όπως μας ενημέρωσαν θα ολοκληρωθεί ως το τέλος Μαρτίου. Συνεχίζουμε και εντείνουμε τις πιέσεις προκειμένου οι εργαζόμενοι να εξοφληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα τους. Όλοι στην απεργιακή κινητοποίηση στις 19 Μαρτίου».