Ποια είναι η νέα μέθοδος μεταμόσχευσης μαλλιών που ακολούθησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

Άψογο, φυσικό αποτέλεσμα και επάνοδο στις δραστηριότητες σε λίγες μόνο ημέρες υπόσχεται και φέρνει η νέα ελάχιστα επεμβατική μέθοδος μεταμόσχευσης μαλλιών FUE, την οποία προτιμούν οι επώνυμοι, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης.

Η μεταμόσχευση μαλλιών FUE (Follicular Unit Extraction) αποτελεί την πιο σύγχρονη μέθοδο για την αποκατάσταση της τριχοφυΐας. Απευθύνεται σε άντρες και γυναίκες που επιθυμούν να επαναφέρουν την πυκνότητα των μαλλιών τους, να ενισχύσουν την εικόνα τους και να αποκτήσουν ξανά την αυτοπεποίθησή τους.

Βήμα – βήμα η διαδικασία

Πριν από κάθε μεταμόσχευση μαλλιών, γίνεται αξιολόγηση από ειδικούς, ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται με εξατομικευμένη φροντίδα και ασφάλεια.

Εν συνεχεία διεξάγεται Τριχολογικός έλεγχος και διάγνωση, για την κατανόηση της υπάρχουσας κατάστασης και τη μελλοντική εξέλιξη της τριχόπτωσης.

Στη μέθοδο FUE, τα τριχοθυλάκια αφαιρούνται ένα προς ένα από τη δότρια περιοχή του κεφαλιού, όπως το πίσω και τα πλάγια μέρη του τριχωτού.

Τα τριχοθυλάκια λαμβάνονται από διαφορετικά και διάσπαρτα σημεία της δότριας περιοχής και ανήκουν στη ζώνη σταθερής τριχοφυίας, με αποτέλεσμα να αντιστέκονται στην τριχόπτωση.

Η λήψη των τριχοθυλακίων, πραγματοποιείται με προσοχή ώστε να αξιοποιηθεί σωστά η δότρια περιοχή, χωρίς να εξαντλείται το απόθεμα. Με αυτόν τον τρόπο, διατηρείται η δυνατότητα και για ενδεχόμενη μελλοντική συνεδρία, αν χρειαστεί.

Στην εμφύτευση μαλλιών FUE, η εξαγωγή των τριχοθυλακίων γίνεται με ιδιαίτερη ακρίβεια, χρησιμοποιώντας πολύ λεπτά και ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία, μικρότερα του ενός χιλιοστού. Η διαδικασία είναι ήπια, δεν αφήνει ουλές και δεν απαιτεί ράμματα.

Στη συνέχεια, εμφυτεύονται προσεκτικά στα σημεία που παρουσιάζουν αραίωση.​ Η τοποθέτηση γίνεται με μεγάλη ακρίβεια, ώστε κάθε μόσχευμα να τοποθετείται στη σωστή γωνία και κατεύθυνση, ακολουθώντας τη φυσική φορά των μαλλιών. Αυτό είναι που εξασφαλίζει πυκνό και απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα.

Η διαδικασία γίνεται με τοπική αναισθησία και σχεδιάζεται εξατομικευμένα, με βάση τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου.

Η εμφύτευση μαλλιών με τη μέθοδο FUE μπορεί να συνδυαστεί με συντηρητικές αγωγές όπως η μινοξιδίλη και η φιναστερίδη, ώστε να ενισχυθεί το αποτέλεσμα και να επιβραδυνθεί περαιτέρω η τριχόπτωση.

Ποια κλινική προτίμησε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ο Υπουργός εμπιστεύθηκε την έμπειρη επιστημονική ομάδα της Κλινικής Μαλλιών Bergmann Kord, προκειμένου να κάνει ο ίδιος μεταμόσχευση μαλλιών, όπως αποκάλυψε και ο ίδιος πρόσφατα.

Είχε προηγηθεί συνάντηση ενημέρωσης για τις λεπτομέρειες της τεχνικής, που θα ακολουθούσε η ιατρική ομάδα. Στην περίπτωση του Υπουργού Υγείας εφαρμόστηκε η μέθοδος FUE.

Σε σχετική συνέντευξή του ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε μάλιστα στην ανάγκη να αντιμετωπίζεται χωρίς προκαταλήψεις η φροντίδα της εξωτερικής εμφάνισης από τους άνδρες.

Η Bergmann Kord, ηγέτιδα στον χώρο της μεταμόσχευσης μαλλιών, πρωτοστατεί στην εφαρμογή όλων των πρωτοποριακών τεχνικών, που επιφέρουν άριστα αποτελέσματα, εδώ και 45 χρόνια, έχοντας εξυπηρετήσει περισσότερα από 70.000 περιστατικά.

Με έξι κλινικές, δύο στην Αθήνα και από μία σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα και Κρήτη, η Bergmann Kord, η 1η Κλινική Μαλλιών στην Ελλάδα στη Μεταμόσχευση Μαλλιών, προσφέρει τις υπηρεσίες της πανελλαδικά, λειτουργεί ως πιστοποιημένος Ιατρικός Οργανισμός, με ISO 9001 και ΕΝ 15224, ακολουθώντας Γερμανικά πρότυπα λειτουργίας και οργάνωσης, με στόχο την ολοκληρωμένη φροντίδα των μαλλιών σε άντρες και γυναίκες.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της δημοφιλούς μεθόδου FUE

Η μεταμόσχευση μαλλιών FUE (Follicular Unit Extraction) είναι μια σύγχρονη και ελάχιστα επεμβατική τεχνική.

Δεν αφήνει ουλές ή σημάδια: Η εξαγωγή των τριχοθυλακίων γίνεται με λεπτά εργαλεία, χωρίς τομές, προσφέροντας ένα φυσικό αποτέλεσμα χωρίς να φαίνεται κάτι.

Η εξαγωγή των τριχοθυλακίων γίνεται με λεπτά εργαλεία, χωρίς τομές, προσφέροντας ένα φυσικό αποτέλεσμα χωρίς να φαίνεται κάτι. Ήπια μετεγχειρητική πορεία: Η ενόχληση μετά τη μεταμόσχευση είναι περιορισμένη και αντιμετωπίζεται εύκολα με απλά παυσίπονα.

Η ενόχληση μετά τη μεταμόσχευση είναι περιορισμένη και αντιμετωπίζεται εύκολα με απλά παυσίπονα. Απουσία μετεγχειρητικού οιδήματος: Με την εφαρμογή εξειδικευμένου πρωτοκόλλου, αποφεύγονται ερεθισμοί και πρήξιμο στο τριχωτό της κεφαλής. Στο παρελθόν, ένα ποσοστό των ατόμων που προχωρούσαν σε Μεταμόσχευση Μαλλιών, παρουσίαζε μετεγχειρητικά ένα προσωρινό μετωπιαίο οίδημα.

Με την εφαρμογή εξειδικευμένου πρωτοκόλλου, αποφεύγονται ερεθισμοί και πρήξιμο στο τριχωτό της κεφαλής. Στο παρελθόν, ένα ποσοστό των ατόμων που προχωρούσαν σε Μεταμόσχευση Μαλλιών, παρουσίαζε μετεγχειρητικά ένα προσωρινό μετωπιαίο οίδημα. Ταχεία επιστροφή στην καθημερινότητα: Οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους άμεσα.

Οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους άμεσα. Μεταμόσχευση σε φρύδια και γένια: Η τεχνική είναι ιδανική όχι μόνο για την αποκατάσταση τριχωτού, αλλά και για εμφύτευση φρυδιών και εμφύτευση γενιών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Bergmann Kord ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το 2106828888.