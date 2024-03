Πόσες ώρες πρέπει να κοιμάται κάθε άνθρωπος ανάλογα με την ηλικία του - Τα «μυστικά» του ύπνου

Ως η Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου έχει καθιερωθεί η 15η Μαρτίου 2024 και οι ειδικοί δράττονται της ευκαιρίας και δίνουν χρήσιμες συμβουλές για το πόσο πρέπει να κοιμάται κάθε άνθρωπος.

Μάλιστα, με αφορμή το παραπάνω γεγονός, η Ομάδας Εργασίας της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) για τη «Μελέτη διαταραχών αναπνοής στον ύπνο» τονίζει τη σημασία που έχει η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας (ΑΥΑ) από τον ειδικό Ιατρό Ύπνου.

Να σημειωθεί ότι η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου είναι αφιερωμένη στην ισότητα στον ύπνο.

«Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε έναν επαρκή, αναζωογονητικό ύπνο, ανεξάρτητα από την κοινωνικο-οικονομική του κατάσταση, τις πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τις ατομικές συμπεριφορές», διευκρινίζει η Γεωργία Τρακαδά, Καθηγήτρια Πνευμονολογίας με εξειδίκευση στην Ιατρική Ύπνου.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας υπήρξε μια σημαντική επιδείνωση του ύπνου, καθώς πολλοί άνθρωποι εργάστηκαν από το σπίτι χάνοντας τη ρουτίνα ύπνου - εγρήγορσης, με αποτέλεσμα τα πρότυπα ύπνου να χειροτερεύουν συνολικά», τόνισε.

«Ο σταθερός κύκλος ύπνου - εγρήγορσης, ειδικά όταν είναι προσαρμοσμένος στον χρονότυπο κάθε ατόμου (πρωινός ή βραδινός τύπος), έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία και αυξημένη μακροζωία», επισημαίνει η Γεωργία Τρακαδά.

Πόσο πρέπει να κοιμάται κάθε άνθρωπος

Σύμφωνα με το Sleep Foundation - Better Sleep for a Better You, απαιτείται συγκεκριμένος χρόνος ύπνου (ώρες/24ωρο) σε κάθε ηλικία:

Νεογέννητα 0-3 μηνών: 14-17 ώρες

0-3 μηνών: 14-17 ώρες Βρέφη 4-11 μηνών: 12-15 ώρες

4-11 μηνών: 12-15 ώρες Νήπια 1-2 ετών: 11-14 ώρες

1-2 ετών: 11-14 ώρες Παιδιά 3-5 ετών: 10-13 ώρες

3-5 ετών: 10-13 ώρες Παιδιά 6-13 ετών: 9-11 ώρες

6-13 ετών: 9-11 ώρες Έφηβοι 14-17 ετών: 8-10 ώρες

14-17 ετών: 8-10 ώρες Νεαροί ενήλικες 18-25: 7-9 ώρες

18-25: 7-9 ώρες Ενήλικες 26-64 ετών: 7-9 ώρες

26-64 ετών: 7-9 ώρες Ενήλικες 65+: 7-8 ώρες