Πόσο πιθανό είναι να πεθάνει κανείς από βαρεμάρα

Eίναι τίτλος τηλεοπτικής σειράς με τον Ζακ Γαλιφιανάκη ("Bored to Death"), ήταν κεντρικό θέμα στο τελευταίο μυθιστόρημα του Ντέβιντ Φόστερ Γουάλας ("The Pale King"), είναι κάτι που το έχουμε όλοι βιώσει κατά καιρους, μια αίσθηση ότι βαριόμαστε τόσο πολύ, λες και κοντεύει να τελειώσει η ζωή μας. Μπορεί ένας άνθρωπος να φτάσει στο θάνατο από βαρεμάρα;

Η σύντομη απάντηση είναι όχι, αλλά η χρόνια βαρεμάρα μπορεί να μας προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Θα εξηγήσουμε.

1. Η διάσημη έρευνα "Bored to Death"

To University of London, ένας δημόσιος οργανισμός έρευνας, πραγματοποίησε κάτι πολύ φιλόδοξο. Παρακολούθησε και κατέγραψε αδιάκοπα δεδομένα από 25 έτη ζωής τουλάχιστον 7.500 ατόμων. Κατά κύριο λόγο, κατέγραψε τη σχέση τους με την βαρεμάρα και παρουσίασε όλα τα τελικά ευρήματα το 2010.

Τα Κύρια Ευρήματα της Μελέτης

Όσοι δήλωσαν ότι βαριούνται «πάρα πολύ» είχαν 40% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν μέχρι το τέλος της έρευνας.

Καρδιακά Προβλήματα: Ο κίνδυνος θανάτου ειδικά από καρδιαγγειακά νοσήματα ήταν έως και 2,5 φορές μεγαλύτερος για τους ανθρώπους αυτούς.

Ο κίνδυνος θανάτου ειδικά από καρδιαγγειακά νοσήματα ήταν έως και 2,5 φορές μεγαλύτερος για τους ανθρώπους αυτούς. Η Πραγματική Αιτία: Οι ερευνητές τόνισαν ότι η βαρεμάρα δεν σκοτώνει άμεσα. Λειτουργεί ως «καμπανάκι» για έναν ανθυγιεινό τρόπο ζωής.

Οι ερευνητές τόνισαν ότι η βαρεμάρα δεν σκοτώνει άμεσα. Λειτουργεί ως «καμπανάκι» για έναν ανθυγιεινό τρόπο ζωής. Οι άνθρωποι που βαριούνται συστηματικά τείνουν να υιοθετούν βλαβερές συνήθειες για να διαχειριστούν την ανία. Αυτές περιλαμβάνουν το κάπνισμα, την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, την κακή διατροφή και την έλλειψη σωματικής άσκησης.

Μερικά συμπεράσματα

Είναι σαν η βαρεμάρα να μοιάζει με μια χιονόμπαλα που μετατρέπεται σε χιονοστιβάδα και διαλύει σταδιακά τον άνθρωπο. Η βαρεμάρα γίνεται αφορμή ώστε ο άνθρωπος να νιώσει την ανάγκη για καταχρήσεις, για κατανάλωση αλκοόλ ή χρήση ουσιών. Ακολουθούν ενίοτε και συμπεριφορές που περιλαμβάνουν υπερφαγία ή κατανάλωση ανθυγιεινών τροφών με πολλή ζάχαρη και λιπαρά. Είναι η συναισθηματική κάλυψη που αναζητάμε όταν η βαρεμάρα μοιάζει να βάζει τον έξω κόσμο σε ένα διαρκές pause.

Το (πολύ) επικίνδυνο κομμάτι

Η μονοτονία αυξάνει την ορμόνη του στρες (κορτιζόλη) και ανεβάζει την πίεση. Παράλληλα, η απογοήτευση από τη βαρεμάρα εξασθενεί το ανοσοποιητικό σύστημα, κάνοντας το σώμα ευάλωτο σε ασθένειες. Όταν οι «Θερμοπύλες» του οργανισμού έχουν πέσει, τότε δημιουργείται η αίσθηση πως η ζωή δεν έχει πια νόημα.

Kάτι για όσους τρέμουν την βαρεμάρα

Στην κωμική σειρά "Μan Seeking Woman", ο Τζος θέλει να στείλει μήνυμα σε ένα κορίτσι που του αρέσει, αλλά φοβάται πως ό,τι κι αν γράψει θα είναι βαρετό. Αμέσως, ένα συνέδριο από Πάρα Πολύ Σημαντικούς Ανθρώπους συσκέπτονται για να αποφασίσουν τι στο καλό να στείλει ο Τζος, σε μια πετυχημένη αλληγορία για όσα φοβόμαστε στα «κενά αέρος» της επικοινωνίας, για τον τρόμο να μην βαρεθούμε μέχρι θανάτου εμείς ή αυτοί που θέλουμε να έχουμε κοντα μας.