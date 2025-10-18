Πόσο σεξ αντέχει ο άνθρωπος; Υπάρχουν 3 περιπτώσεις που μπορεί να το παρακάνεις

Σίγουρα έχεις αναρωτηθεί αν η συχνότητα που κάνεις σεξ με το ταίρι σου είναι υπερβολική ή όχι μετά από συζήτηση που είχες με φίλους σου που είτε ισxυρίζονται πως κάνουν σεξ όλη μέρα είτε θεωρούν υπερβολή ακόμη και την καθημερινή σεξουαλική επαφή.

Αν ψάχνεις μια καθολική απάντηση για το πόσες φορές είναι «φυσιολογικό» να κάνεις σεξ μέσα στην εβδομάδα με το ταίρι σου, για να μην χάνεις το χρόνο σου, δεν υπάρχει σωστός αριθμός!

Ωστόσο, σύμφωνα με μία γιατρό υπάρχουν στοιχεία που μπορούν να προδώσουν ότι ίσως για δικό σου καλό θα έπρεπε να το ελαττώσεις.

Η Δρ. Jennifer Caudle, είναι πιστοποιημένη γιατρός Οικογενειακής Ιατρικής και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικογενειακής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Rowan στις ΗΠΑ και διατηρεί κανάλι στο YouTube στο οποίο προσφέρει τις ιατρικές της γνώσεις.

Σε ένα από τα βίντεο της λύνει απορίες που έχουμε όλοι σχετικά με τη συχνότητα και τον τρόπο που κάνουμε σεξ και συγκεκριμένα αναφέρει ποια είναι τα σημάδια που προδίδουν,ότι κάνεις πολύ σεξ.

Τραυματισμοί

Όπως λέει η γιατρός «τραυματισμοί σίγουρα μπορούν να συμβούν» πάνω στην πράξη, ωστόσο αν αυτό γίνεται επανειλλημένα ή σε υπερβολικό βαθμό μπορεί να αποτελούν ενδείξεις ότι το σώμα σου χρειάζεται ένα διάλειμμα.

Πόνος στην πλάτη, μυϊκές θλάσεις και διαστρέμματα, κολπικό μούδιασμα είναι κάποιοι απο τους τραυματισμούς που για πολλούς ανθρώπους σημαίνουν το τέλος της σεξουαλικής δραστηριότητας για την συγκεκριμένη ημέρα.

Οι υπερβολικοί τραυματισμοί, όπως αναφέρει η Δρ.Caudle, μπορεί να αποτελέσουν σημάδι πως κάνεις περισσότερο σεξ από όσο πρέπει για το σώμα σου.

Εμπόδιο στη καθημερινότητα

Άλλο ένα σημάδι που θα πρέπει να προσέξεις για να καταλάβεις αν το παρακάνεις με την συχνότητα του σεξ με το ταίρι σου είναι, αν οι σεξουαλικές σου συνήθειες και η συχνότητα εμποδίζουν και εμπλέκονται υπερβολικά στην καθημερινή σου ρουτίνα, την δουλειά σου και τις υποχρεώσεις σου.

Η Δρ. Caudle τόνισε επίσης τον ψυχολογικό παράγοντα, δηλαδή ότι αν το σεξ επηράζει αρνητικά την ψυχική σου υγεία και σταθερότητα μπορεί να μην σου ταιριάζει η συχνότητα ή ακόμη και ο τρόπος που κάνεις σεξ.

Συμβουλή Γιατρού

Σύμφωνα με την Δρ.Caudle, αν ο γιατρός σου σε έχει συμβουλέψει να ελαττώσεις ή να σταματήσεις την σεξουαλική σου δραστηριότητα για οποιοδήποτε λόγο τότε πρέπει να τον ακούσεις.

Οι ιατρικοί λόγοι είναι καταλυτικός παράγοντας που καθορίζει την συχνότητα αλλά και επηρεάζει την σεξουαλική δραστηριότητα και δεν πρέπει να τους αγνοείτε.

Ωστόσο η γιατρός ξεκαθαρίζει πως το σεξ μπορεί να σημαίνει κάτι διαφορετικό για τον κάθε άνθρωπο:

«Κάποιοι άνθρωποι το εκλαμβάνουν ως ευχαρίστηση, κάποιοι ως μόνο διεισδυτικό, είνια για όλους διαφορετικό και αυτό είναι εντάξει», είπε.

Πρόσθεσε πως πέρα από τα παραπάνω σημάδια τελικά δεν υπάρχει σωστό και λάθος όσον αφορά την συχνότητα και τον τρόπο που κάνετε σεξ αλλά «είναι θέμα τι είναι σωστό για εσάς και το σώμα σας».

Η σύγκριση λοιπόν με τα υπόλοιπα ζευγάρια δεν θα έπρεπε να σας αγχώνει, ούτε να σας κάνει να αναρωτιέστε τι πάει λάθος με την σχέση σας ή τον εαυτό σας. Εξάλλου, το σεξ πρέπει πάνω από να αποτελεί ευχαρίστηση για το ζευγάρι και όχι αγγαρεία.